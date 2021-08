Høst-optimister

PRESS-BOKHØSTEN: – Vi er optimister for denne høsten, sier Torgeir Husby i Press forlag. Han mener kokebøkene og den norske sakprosaen vil være viktig for forlaget.

Press forlag har hatt stor suksess med Tom Victor Gausdals kokebøker – og denne høsten følger de opp med en ny utgivelse fra stjernekokken, Tradisjonsmat. For noen år siden arvet Gausdal bestemorens håndskrevne kokebok. Med den som inspirasjon, kombinert med et kokkelivs engasjement for norsk mat, har han nå skrevet en ny klassiker av en kokebok.

En annen bestselger fra press er Thomas Reinertsen Berg. Boka Verdensteater ble en enorm suksess i Norge, med både bragepris, entusiastiske anmeldelser og stort salg i bokhandel. Nå er Thomas tilbake med en fortelling om krydderets historie, Til verdens ende. Krydderets verdenshistorie, fortalt med samme entusiasme og grundige faglighet. Det snakkes allerede om en ny Bragepris.

Det er også en kongelig schwung over Press’ høstliste. Alf van der Hagen er aktuell med boken Samtaler med Dronning Sonja. Dette er en nærgående og åpenhjertig samtalebok der leseren kommer dronningen tett innpå livet på en helt ny måte. Sonja forteller fra hele sitt liv, om barndom og ungdom i Oslo, om galleribesøk og håndarbeid, om sine mange kjøreturer ned gjennom Europa og ned til Sør-Frankrike i løpet av de ni lange årene før ekteskapsinngåelsen med kronprins Harald. Gjennom fortrolige og ofte muntre samtaler forteller en velopplagt dronning Sonja med egne ord. Boken viser et slektskap mellom dronningens naturopplevelser og kunstopplevelser, begge er steder vi kan lære oss å se og sanse. Slik forstår vi at turdronningen, som vi kjenner fra før, og kunstdronningen, slik hun fremstår i denne boken, er en og samme person: Sonja.

Starter lydbokproduksjon

– Vi er optimister for denne høsten. Vi har flere bøker med høyt potensial. For oss vil kokebøkene og den norske sakprosaen være viktig. Selv om bokhandelsalget er det absolutt viktigste for oss også i tiden framover, kommer vi denne høsten til å begynne med å produsere egne lydbøker. Og generelt ha et større fokus på digitalt salg, sier Husby.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Judith Schalansky: Fortegnelser over det tapte. Schalansky fikk en hengiven fanskare med boka Atlas over fjerne øyer i 2012. Denne gangen tar forfatteren for seg tolv ting som har gått tapt for verden. I en vakker designet utgave, tar hun for seg blant annet den paradisiske stillehavsøya Tuanaki som er forsvunnet i havet, den kaspiske tigeren hvor det siste levende eksemplaret tragisk brant opp i en dyrepark, Villa Sacchetti i Roma, Sapfos kjærlighetsdikt, Greta Garbos falmende skjønnhet, et maler av Caspar David Friedrich og det tidligere Øst-Tysklands Republikkpalass. Med en genreblanding av historie, selvbiografi, reiselitteratur, skjønnlitteratur og fakta, har hun skrevet en bok som har blitt hyllet av en samlet internasjonal presse.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Cat Jarman: Elvekonger. En ny historie om vikingene – fra Skandinavia til Silkeveien. Hvor langt reiste egentlig vikingene, hvordan kriget de og hvordan organiserte de samfunnet sitt. Norske Cat Jarmann har blitt noe av en arkeologkjendis i Storbritannia. Ved hjelp av moderne rettsmedisinske metoder, har hun avdekket ny viten om vår forfedre. Reisen tar henne fra Derbyshire i England, helt til India. Da boka kom ut i Storbritannia i vår, ble den hyllet av både William Dalrymple og Bernard Cornwell. Når Cat kommer til lanseringen i Norge, har hun nettopp laget ferdig en BBC-serie om utgravinger ved Prinsesse Dianas barndomshjem.

MER FRA BOKHØSTEN 2021:

SKALD-BOKHAUSTEN: Kortreist haustliste

PITCH-BOKHØSTEN: Følger opp boksuksesser

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Folkeopplysning, rett og slett

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: – Gode fortellinger fra hele verden