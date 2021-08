SPARTACUS-BOKHØSTEN: – Det handler om folkeopplysning, rett og slett, men forhåpentlig på måter som er egnet til å engasjere og forundre, sier Eivind Løvdal Refsnes, informasjonssjef i Spartacus.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Spartacus.

Vi starter med tre bøker fra høstlisten deres:

Simen Sætre og Kjetil Østli skapte for noen år siden høye bølger med en artikkelserie om laksenæringen. Nå tegner de et større bilde, i en bok som favner hele fortellingen om oppdrettslaksen. I Den nye fisken tar de for seg alt det oppsiktsvekkende, forunderlige og tragiske som skjedde etter at man temmet villaksen og plasserte den i fjordene våre. Og ifølge forlaget merkes det at den er skrevet av to av landets fremste journalister.

I Norge stein for stein leverer Geir Stian Ulstein en bredt anlagt praktbok om festningsverkene våre. Sammen med bror og kunstfotograf Tor Simen har han reist landet rundt og fanget historiene til 14 militære anlegg – historier som favner arkitektur og håndverk, dagligliv og dramatikk. Sammen danner de en større fortelling om byggingen av Norge.

Italienske Carlo Rovelli har fanget lesere verden over med bøker som Tid og Syv korte leksjoner i fysikk. I Helgoland gir han en gnistrende introduksjon til kvantefysikken og dens unge pionérer. Som den 23 år gamle fysikeren Werner Heisenberg, som i 1923 rømte til øya Helgoland for å slippe unna sin høysnue. I stedet kom han opp med den gåtefulle kvantemekanikken, som totalt har forandret verden og vår forståelse av den.

– Glitrende populærvitenskap

– Høstens bøker utgjør en klassisk Spartacus-liste, med et klart fokus på dokumentarer og populær formidling av historie og vitenskap. Man kan vel si at redaksjonen glatt har ignorert markedsavdelingens forsiktige ønske om noen kjendisbøker også denne gangen. Det handler om folkeopplysning, rett og slett, men forhåpentlig på måter som er egnet til å engasjere, forundre eller til og med åpne for nye måter å se verden på. Og da er markedsavdelingen ganske fornøyd likevel, sier Eivind Løvdal Refsnes, informasjonssjef.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Jeg er veldig glad i Dødeboka, skrevet av ekteparet Vibeke Maria og Andreas Viestad. De bor midt på Nordre gravlund i Oslo og har orkesterplass til alt som foregår der. Det har resultert i en spill levende fortelling om døden, eller rettere sagt, livet rundt døden. Boka tar for seg dødsriter verden rundt og til alle tider, og gir et fascinerende møte med noe som angår oss alle, men som vi egentlig vet lite om.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Den nesten provoserende unge Nicklas Brendborg har slått ned som en komét i Danmark, og hans «Maneter eldes baklengs» utgis nå verden over. Han skildrer menneskenes jakt på et lengre liv og vitenskapens stadig mer vellykkede streben etter å løse aldringsgåten. Dette er glitrende populærvitenskap som underholder fra begynnelse til slutt, servert av en mann vi nok kommer til å høre mye fra framover.

MER FRA BOKHØSTEN 2021:

SKALD-BOKHAUSTEN: Kortreist haustliste

PITCH-BOKHØSTEN: Følger opp boksuksesser