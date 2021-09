– Det satses på nye stemmer

CAPPELEN DAMM-BOKHØSTEN: Det er flere debutanter på Cappelen Damms høstliste – så vel som et stort arsenal av kjente forfatternavn.

– På Cappelen Damms høstliste er det rundt 200 titler, og stor bredde og variasjon. Det satses på de nye stemmene: På den skjønnlitterære listen finner vi åtte debutanter, og på barne- og ungdomboklisten er det i høst 5 debutanter, forteller informasjonssjef Tone Hansen. Hun fortsetter:

– Bok365 har ved en rekke anledninger de siste årene utropt Cappelen Damm til Norges lyrikkforlag nummer en. Det er vi stolte av, og vi fortsetter vårt arbeid med å spre både norsk og oversatt lyrikk. På oversatt skjønnlitteratur er det fortsatt en sterk trend med gjenoppdagede klassikere.

Blant utgivelsene innen norsk skjønnlitteratur leserne kan glede seg til, er Selma Lønning Aarøs Privatlivets fred. Det er en bok om å være forfatter og å bli utsatt for en forfatter. Hvem eier egentlig en historie? Hva har vi lov til å skrive? Og hva skjer med forfatterens familie og venner når historien begynner å leve sitt eget liv?

I tillegg kommer Henrik Langeland med et frittstående, tredje bind i Verdensmestrene-serien, Paradis. Boken handler om 21 år gamle Amar Singh, som lever et trøblete liv. Foreldrene tror sønnen lever som en pliktoppfyllende ung sikh med ingeniørambisjoner. I realiteten har han funnet tilhørighet i islam – uten at de muslimske kameratene i moskémiljøet på Grønland kjenner sikh-bakgrunnen hans. Amars nære venn Fazal er på vei til å radikaliseres, og i det romanen åpner, har ungdomskjæresten Preeti blitt tvangsgiftet.

Cappelen Damm utgir også tredje bind av Kim Leines storslåtte Grønlandstrilogi. I Etter åndemaneren har handlingen kommet til 1880-årene.

Kjente oversatt-forfattere

Også innen oversatt skjønnlitteratur er det mye spennende i vente fra Cappelen Damm.

J.M Coetzee er den første forfatteren som er blitt tildelt Booker-prisen to ganger og i 2003 fikk han Nobelprisen i litteratur. I Jesu død, fullfører han sin mesterlige trilogi. Boken er oversatt av John Erik Bøe Lindgren.

Jonathan Franzens høstaktuelle Korsveien (oversatt av Monica Carlsen) starter 23. desember 1971 og Hildebrandt-familien står ved en korsvei. Vi følger dem mens de navigerer de siste femti års kryssende politiske, intellektuelle og sosiale strømninger. Hver av medlemmene av familien søker en type frihet som hver av de andre truer med å begrense.

Ildefonso Falcones har med sine romaner Havets katedral og Fatimas hånd inntatt plassen som Spanias mestselgende historiske forfatter noensinne. Hans nye roman, Sjelemaleren, finner sted i Barcelona, 1901. Kontrasten mellom rik og fattig er stor, og de politiske spenningene ulmer i byens gater.

Importert spenning

Det er også flere kjente navn på Cappelen Damms krimliste denne høsten.

Paula Hawkins Piken på toget bergtok millioner av lesere over hele verden. Boken lå over 100 uker på New York Times bestselgerliste og den solgte over 23 millioner over hele verden. Denne høsten er Hawkins aktuell med Langsom ild (oversatt av Egil Halmøy), en psykologisk thriller, sentrert rundt bedrag, tap og hevn. En psykologisk thriller i en klasse for seg.

Jens Lapidus er i dag Sveriges mestselgende krimforfatter, som har skapt seg internasjonal suksess med sin Stockholm Noir-serie. I Paradis City befinner vi oss i Sverige i nær fremtid. Segregeringen har gått amok og motsetningene eksplodert: for å beskytte resten av samfunnet er det blitt bygd murer rundt forbudssoner der innbyggerne kontrolleres av «spesielle områdelover». Det største området er Järva, også kalt Paradis City. Boken er oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Liza Marklunds høstaktuelle Polarsirkelen (oversatt av Kari Engen) er en karakterdrevet kriminalroman som foregår i to tidsperspektiver. Fem tenåringsjenter i småbyen Stenträsk i Norrbotten møtes en gang i måneden for å diskutere litteratur. En av dem forsvinner sporløst sommeren 1980. Førti år senere blir hun funnet drept. Julen 2020 blir de fire kvinnene i boksirkelen, som de kalte Polarsirkelen, gjenforent for første gang etter venninnens forsvinning. Smertefulle hemmeligheter som har vært skjult i flere tiår, truer med å bli avslørt.

– Aktuelle tema sterkt tilstede

– På sakprosafeltet, både for voksne og barn, ser vi at aktuelle tema som miljø, likestilling, rasisme, demokrati og det nye ytre høyre er sterkt tilstede i flere titler, forteller Hansen.

En av disse titlene er Bjørn H. Samsets 2070 – Alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den. I denne klimaboken viser en av Norges mest toneangivende klimaforskere hvordan vi er havnet i dagens situasjon. Han forklarer vitenskapen og klimasystemene vi må forstå, viser oss hvor ille det kan gå hvis vi ikke handler, og han gir oss et kart for veien videre.

I tillegg er Dag O. Hessen aktuell med ny bok, Liv. Historien om universets mest spektakulære oppfinnelse. Her presenterer Hessen en fortelling om tilfeldighetsspillet som førte til det livet vi har på jorden i dag.

Historie blir det også fra Cappelen Damm. Trygve Riiser Gundersen er aktuell med en annerledes historieskriving om en avgjørende periode i norsk historie. I Haugianerne. Ånden og maskinen tar Trygve Riiser Gundersen oss med tilbake til samtida vekkelsen tilhørte. Hvorfor reagerte staten og embetsmennene på vekkelsen med redsel? Boken gir en ny fortolkning av en av de viktigste fenomenene i den moderne norske historien. Men også et helt nytt bilde av Norge før 1814 – et samfunn preget uro, undertrykkelse, forandring og motstand.

Koronainteressene i bokform

– I tillegg ser vi at sakprosa-utgivelsene speiler en del av interessene som har vokst enda sterkere frem under korona-perioden, da tenker jeg på større fokus på hus og hytte, innemiljø og matlaging, kjæledyr, og fritidsaktiviteter som isbading og håndarbeid, forteller Hansen.

En av disse utgivelsene er Anders Røyneberg og Erik Schjervens Plantebonanza. Planteekspert Anders Røyneberg, kjent som @arcticgardener på Instagram, gir deg store doser inspirasjon, ideer, stelletips og oversikt over hvilke planter som passer for deg og hjemmet ditt.

Trine Sandberg er aktuell med ny kokebok. I Trines kokebok for unge kokker vil Sandberg inspirere familiens 10–16-åringer til å bruke mer tid ved kjøkkenbenken for å lage mat til seg selv og familien

Annabell Stefanussen er klar med en bok om kommunikasjon i familien. I Fredsarbeid i heimen presenterer hun sine beste råd og metoder som du kan bruke i din familie, så dere får bedre relasjoner, færre konflikter og blir en gladere familie.

Voksenlivet, antirasisme og klima

– Cappelen Damm Barn og ungdom har en imponerende bokliste i år. Forlaget gir i løpet av 2021 ut 114 bøker i aldersspennet 0-18 år, i så ulike sjangre som pekebøker, romaner, lettlest, tegneserier og sakprosa, oversatt og norsk. Blant disse er det i år 12 debutanter som speiler den sjangermessige og aldersmessige bredden listen inneholder, sier Hansen.

Det er flere kjente navn på Cappelen Damms høstliste for barnelitteraturen. Blant andre Anna Fiske, som er aktuell med Hvordan er det å være voksen?. Her tar Fiske for seg små og store spørsmål om voksenlivet, og ufarliggjør det å bli voksen og få mange nye oppgaver og ansvar.

Tinashe Williamson debuterer som barnebokforfatter med en håndbok som belyser og engasjerer, og oppfordrer til det aller viktigste: nemlig dialog. I Håndbok for unge antirasister, svarer Williamson på spørsmål som hva rasisme egentlig er, hvorfor representasjon er viktig og hva man kan si hvis man opplever at noen blir diskriminert mot på grunn av hudfargen sin.

Penelope Lea er en ung og sterk stemme i klimadebatten både i Norge og internasjonalt. Gjennom sitt arbeid har hun truffet mennesker med ulike innfallsvinkler til hva vi kan gjøre for klimasaken, og boken, I hverandres verden, er en samling av disse møtene.

– En varm skildring av sin mor

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Lars Vik: Bjørg Viks vei. Få norske forfattere i forrige århundre satte preg på sitt samfunn i samme grad som Bjørg Vik. Gjennom noveller, romaner og skuespill tematiserte hun kvinners liv og erfaringsbakgrunn som ingen andre. I en varm skildring av sin mor leverer Lars Vik et ærlig og nært portrett av forfatteren, samfunnsaktøren og privatmennesket Bjørg Vik. I spennet mellom liv og diktning trer det frem et menneske av uvanlig format, med ambisjoner og gjennomslagskraft, sier Hansen.

– Ferske forfattere det er verdt å merke seg?

– Ninni Nyhus: Jeg fant en måne i navlen. En dag oppdager hun en liten mann i hårbørsten, dagen etter finner hun en i tampongeska. Snart er de overalt i leiligheten. Jeg fant en måne i navlen er overrumplende, komisk, opprørende og dypt menneskelig, sier Hansen, og legger til:

– En annen fersk forfatter som er verdt å merke seg er Iram Haq. Hun er kjent for sine prisbelønte filmer. Hennes første roman, Uelsket, er drevet av sår komikk og karakterer med overlevelsesinstinkt. Sofia er fra Oslo og har pakistanske foreldre. Hun har ofte for lite penger, og hun er for mye på Tinder. Sofia får et stipend til å lage fotokunst og tipper at det er fordi hun er brun. Da faren blir alvorlig syk, begynner hun å ta bilder av ham. Og da en gammel flamme kommer til byen, intensiveres Sofias kjærlighetslengsel.

