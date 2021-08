Følger opp boksuksesser

PITCH-BOKHØSTEN: – Det er litt sånn Pitch Forlag skal være: Mer av det samme – og noen herlige overraskelser. Slik oppsummerer forlagssjef Wenche Haugsand forlagets bokhøst.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Først ut: Pitch.

Pitch forlag har hatt stor suksess med Linn Skåber og Lisa Aisatos bøker. Og denne høsten følger de opp. I Til oss fra de eldste har intervjuet, observert, analysert og skrevet om de eldste. Tekstene er som alltid fylt av varme, humor, klokskap, sorg og glede. Skåbers unike penn og Lisa Aisatos strek gjør at disse menneskene, disse levde livene, trer tydelig frem for leseren. Hvem ønsker ikke å få de eldstes perspektiv – deres tanker og erfaringer – for å gjøre opp status i sitt eget liv?

Det blir også strikkebok fra Pitch, og det med en kongelig vri. Märtha Louise, Monica Sundt Utne og Anne-Kari Bøhaugen har på kort tid bygget opp klesmerket Hèst i Norge. Boken HÉST utkommer samtidig som strikkedamene, med hjelp fra strikkedesigner Lise Christin Jensen, lanserer en strikkekolleksjon med utgangspunkt i det samme merket.

I tillegg følger Bjørn Olav Jahr opp boken Drapene i Baneheia. To historier – en sannhet. I Prosessen mot Viggo Kristiansen graver han i de forskjellige aktørenes roller fra det grusomme som skjedde på Sørlandet i 2000 og frem til gjenopptakelseskommisjonen stemte for å ta den såkalte Baneheia-saken opp på ny.

Prøver seg på populærvitenskap

– Vi fortsetter der vi slapp med god skjønnlitteratur fra Skåber, Wessel-Aas og Nylund, krydrer med herlige strikkebøker og slipper en viktig journalistisk bok (Prosessen mot Viggo Kristiansen). Dessuten prøver vi oss denne høsten med populærvitenskapelige bøker fra Klaus Høiland (Livets opprinnelse) og Håvard Kauserud (Soppriket). Det er litt sånn Pitch Forlag skal være: Mer av det samme – og noen herlige overraskelser, sier Haugsand.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Livets opprinnelse. Tidligere Bragepris-vinner Klaus Høiland er tilbake – og nå flettes vitenskapshistorie, naturhistorie og filosofi til ett – og vi tas med på en underholdende reise gjennom jordas tidlige tider. Høiland har en unik og fantastisk formidlerevne – han forklarer kompliserte ting på en enkel måte med glimt i øyet. Høiland sier som Einstein: Gjør det enkelt, ikke enklere!

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Kaja Nylund debuterer mellom stive permer – med historisk roman på Pitch Forlag. Madame Blonde er en ny, historisk serie fra begynnelsen av 1900-tallet. Emilie Lockert har gjort suksess som kabaretdanser i Paris, men nå har hun rundet tretti og karrieren er på hell. Historien er fylt med drama, slit, rikdom og stor kjærlighet – mens Emilie kjemper seg tilbake til sin barndoms rike i Nordland. Hva var det som skjedde med Emilie – som var så grusomt at hun måtte rømme vekk? Jeg er både glad og stolt over at vi skal gi ut denne boken – og denne serien. De oversatte feelgood-forfatterne trenger noen norske konkurrenter. Katrine Wessel-Aas har allerede markert seg i toppen. Nå følger vi opp med Kaja Nylund.