– Knallsolid krim-bærebjelke

STRAWBERRY-BOKHØSTEN: Har styrket sakprosasatsingen og surfer videre på krimbølgen.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Strawberry.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Anne B. Ragde: Hjerteknuseren. Ragde har ved flere anledninger vist seg som en mester til å skildre de komplekse forholdene som kan oppstå i en familie. Denne ganger går hun tett på en mor-sønn-relasjon med mange lag. Det handler både om sterk kjærlighet og brustne drømmer. Forlaget legger til følgende: «Alle Ragde-fans kan bare glede seg til denne.»

Geir Stian Ulstein: Andre verdenskrig gjennom 100 gjenstander. Norge 1940-1945. En ny måte å fortelle om krigen i Norge på – gjennom de mest ikoniske gjenstandene som preget både sivilt og militært liv i løpet av fem år med okkupasjon. Fra kanonen som senket «Blücher», via illegal radio, binders og kaffeerstatning, til håndvåpnene som ble brukt under tungtvannsaksjonen og kongens bil fra maidagene i 1945.

David Sundin: Boken som ikke ville bli lest. Hvordan kan en bok være Sveriges mest solgte barnebok i 2020 og bli solgt til 28 land samtidig som den stritter imot å bli lest? Ord byttes ut, boka lukkes, det begynner å brenne og plutselig – en krokodille! En fabelaktig høytlesingsbok som virkelig inviterer til tøys og tull mellom leser og lytter.

Strawberrys første skjønnlitterære debut

– I takt med den økende interessen for sakprosa, har vi også styrket satsingen vår her. Det syns på høstlista vår. Og som vanlig er bærebjelken vår med krim knallsolid, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Öde S. Nerdrum: Ödes lille røde. I denne samlingen der Öde S. Nerdrum har gjort et personlig utvalg av det han anser som det ypperste av norsk, svensk og danske lyrikk. Den røde tråden er den motvillige melankolien som bestiger menneskehjertene til alle tider. Ödes visjon for boka er denne: «I en moderne verden full av adspredelser og ironisk distanse skal denne boka være et fyrtårn for en varmere, mer følsom oppfatning av verden.» Samlingen vil inneholde 80 dikt – til alle som er på leting og som søker å finne mening og poetisk kraft, sier redaksjonssjef for sakprosa, Ingrid Eia Ryvarden.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Mathias Haven: Kjærlighet i Minnesota. Mathias Haven er Strawberry Publishings første skjønnlitterære debutant. Norskamerikanske Haven utgir novellesamlingen Kjærlighet i Minnesota 14. oktober. I disse novellene møter vi mennesker som står alene i verden, for seg selv og sammen med andre, og som strekker seg etter fellesskap og kjærlighet. Gjennom såre enkeltskjebner skriver han fram ulike versjoner av den amerikanske drømmen, og lar det uventede og usannsynlige få vokse like under overflaten, sier Eia Ryvarden.

