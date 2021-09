Prisbelønnet høstliste

SOLUM BOKVENNEN-BOKHØSTEN: Solum Bokvennens høstliste presenterer flere internasjonale prisvinnere.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Solum Bokvennen.

Vi ba salgs- og markedsansvarlig Aslaug Gaundal trekke frem tre titler fra høstlisten leserne kan se frem til:

– Vi har mange særdeles gode oversatte romaner på agendaen i år, men én du virkelig ikke vil gå glipp av er fjorårets International Booker Prize vinner: Kveldens ubehag av Marieke Lucas Rijneveld, oversatt fra nederlandsk av Hedda Vormeland. En utrolig vakker, og vond, fortelling om tiårige Jas som mister broren sin i en skøyteulykke. Tapet er et jordskjelv i Jas’ familie som drar de fra hverandre i mangelen på et språk å møte sorgen med. En poetisk og egenartet skildring av hvordan sorg kan arte seg, og en hjerteskjærende fortelling om barndom og tapt uskyld.

– Senere i høst kommer vi med en av de mest omtalte sommerbøkene i USA i fjor: Megha Majumdars debutroman Det brenner, oversatt fra engelsk av Hilde Lyng. Romanen er en brutal skildring av det moderne India, med en påsatt togbrann som omdreiningspunkt. Vi følger tre karakterer som på hvert sitt vis kaster lys over hvor fastlåst sosiale roller er i India, og hvor maktesløst enkeltmennesket er i utformingen av sin egen skjebne. En eksepsjonell roman som både evner å være dyptpløyende i tematikk, samtidig som den oppleves som en skikkelig page-turner.

– Vi fortsetter satsningen vår på barnelitteratur, blant annet med andre bind i Fremmedsteds-serien: Ved havets ende, oversatt av Merete Franz. I bok nummer en ble vi kjent med Flikk Hudson som ved en tilfeldighet oppdager Fremmedsteds reisebyrå: et ganske spesielt reisebyrå, hvor man kan hoppe ned i kofferter og komme til hundrevis av andre verdener som er helt annerledes enn vår. I bok to må Flikk haste avsted til den flate vannverdenen Brenningsvær, fordi den er i ferd med å forsvinne og innbyggerne må reddes vekk – fort! Kjempespennende fantasy som er skreddersydd til å vekke lesegleden hos barn fra ni år og oppover.

Stor sjangerbredde

– Høsten hos oss er preget av stor bredde i sjanger, med interessant sakprosa, spennende barnelitteratur, sterke romaner og viktige klassikere på agendaen! Vi er spesielt stolte av å oversette litteratur fra omtrent hele verden; Chile, Island, Malta, Haiti, Korea, Syria og Sør-Afrika – for å nevne bare noen av landene vi dekker med høstens utgivelser. At mange av disse romanene er internasjonalt anerkjente og prisbelønnede er unektelig også veldig stas. Vi gleder oss i tillegg stort over å fortsette barneboksatsningen vår, som vi har hatt stor suksess med, i særdeleshet siste halvår, sier Aslaug.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– En bok som vi vet mange innen miljøbevegelsen kjenner til, men som for andre kanskje vil te seg som en «skjult skatt» er Rachel Carsons Den tause våren, som kommer ut i Christian Heyerdahls oversettelse i høst. Carson var amerikansk marinbiolog, og i Den tause våren formidlet hun sin frykt for effektene spredningen av miljøgifter hadde på naturen. Boken kom opprinnelig ut i 1962 og regnes som en av de mest innflytelsesrike sakprosabøkene fra 1900-tallet, da den hadde stor betydning for etableringen av den moderne miljøbevegelsen. Dessverre er Carsons varselrop like aktuelt i dag, særlig med tanke på FNs klimarapport som kom tidligere denne måneden, med «kode rød» for menneskeheten.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Det er verdt å merke seg at vi utgir Dima Wannous’ De livredde i Oda Winsnes’ oversettelse, en forfatter som er et ferskt navn i norsk sammenheng. Wannous er blitt kåret til en av de viktigste arabiskspråklige forfatterne under 40 år, og ble nominert til International Prize for Arabic Fiction med De livredde. Romanen handler om et syrisk par som blir adskilt på bakgrunn av konflikten i landet, og er en virkelig interessant og innsiktsfull skildring av Assads Syria og de psykologiske konsekvensene regimet har hatt for befolkningen.

MER FRA BOKHØSTEN 2021:

SKALD-BOKHAUSTEN: Kortreist haustliste

PITCH-BOKHØSTEN: Følger opp boksuksesser

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Folkeopplysning, rett og slett

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: – Gode fortellinger fra hele verden

PRESS-BOKHØSTEN: Høst-optimister

EGMONT-BOKHØSTEN: Varsler høstoverraskelser

RES PUBLICA-BOKHØSTEN: – Spennet er stort i høst