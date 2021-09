Feirer ti år med sterk høstliste

GURSLI BERG-BOKHØSTEN: – I høst er Gursli Berg Forlag ti år gammelt, og vi ferier med vår sterkeste høstliste så langt, sier forlagssjef Gunhild Gursli Berg.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Gursli Berg.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Heksejakten av Stacey Halls. Halls skriver historiske romaner med spennende plott, og Heksejakten var den mest solgte debutromanen i England i 2019. Boka bygger på de faktiske hendelsene rundt trolldomsprosessene i Lancaster på begynnelsen av 1600-tallet. Et usannsynlig vennskap oppstår mellom to kvinner med svært ulik bakgrunn, når de tvinges til å stå sammen mot den patriarkalske og gammeldagse overmakten. Boken er oversatt av Eli-Ann Tandberg.

Hamnet av Maggie O’Farrell. Hamnet er en litterær fortelling om gutten som ga navn til et av verdens mest kjente skuespill. Romanen vant Women’s Prize for Fiction 2020 og ble kåret til Årets roman under British Book Awards 2021, og var på mange kritikeres toppliste i fjor. Den er en internasjonal salgssuksess, og O’Farrells internasjonale gjennombrudd. Hamnet døde i 1596, men fortellingen om en mors sorg og kunstens evne til å trøste, er tidløs. Boken er oversatt av Kirsti Vogt.

Mannen som døde to ganger av Richard Osman. Osman hadde eventyrlig suksess med sin første bok i serien Torsdagsmordklubben. Det var den mestselgende debutromanen i Storbritannia gjennom tidende. Fire pensjonister som er over gjennomsnittet interessert i mordsaker, får igjen en fersk forbrytelse i fanget. Den sjarmerende gjengen viderefører den klassiske, britiske mysteriesjangeren, og beviser at krim ikke trenger å være grotesk for å være spennende. Boken er oversatt av Lisa Vesterås.

– Et «godkjentstempel»

– I høst er Gursli Berg Forlag ti år gammelt, og vi ferier med vår sterkeste høstliste så langt. Vi ser det som et «godkjentstempel» at vi får lov å gi ut så mange bestselgende og prisvinnende forfattere på norsk. Med god hjelp av oversettere i verdensklasse, selvfølgelig, sier Gursli Berg.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Fra ovnen til bordet av Diana Henry. En innbydende kokebok full av smakfulle, smarte oppskrifter, perfekt for høststormene. Ingrediensene tilsettes etter hvor lang tid de trenger i stekeovnen, og smakene blander seg appetittlig med hverandre i formen. Boka ble kåret til årets kokebok av Sunday Times, og Diana Henry er en prisvinnende forfatter og matskribent. Boken er oversatt av Dorthe Erichsen og Jon Berg.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Abigail Dean, debutforfatteren av boksensasjonen Jente A. Dean har skrevet en rørende psykologisk thriller som tar ofrene for grufulle forbrytelser på alvor. Jente A handler om en søskenflokk som blir holdt fanget av sine foreldre, fram til hovedpersonen, Lex, klarer å rømme og befri søsknene sine. Nå er Lex voksen, og fortiden er i ferd med å innhente henne. Boken er oversatt av Kirsti Vogt.

