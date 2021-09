Særlig stor plass til store ideer

FLAMME-BOKHØSTEN: – Vi har en sterk liste i høst, hvor store ideer og vanskelige tematikker kanskje har en særlig stor plass, sier presseansvarlig Kristine Kleppo.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Flamme.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Heidi Furres Makta. Furres fjerde roman handler om Liv, som har opplevd en voldtekt i litt yngre år, og hvordan denne erfaringa har preget og styrt hele det påfølgende livet hennes. Og at det kanskje er på tide å ta makta tilbake. Hvis hun klarer det.

Victoria Durnaks Evelyns innboks. Tenk deg at epostboksen din ble delt offentlig, og at alle som ville kunne bla seg rundt i den og lese det de ville. Hva tror du ville skjedd med relasjonene dine? Durnaks femte roman handler om hvilken grad av åpenhet vi egentlig ønsker oss i et åpent samfunn. Blir verden bedre om alle vet alt om alle?

Morten Langelands Sørgerender. Morten Langeland mottok Sultprisen tidligere i år, der han blant annet ble berømmet for sitt særegne språk. I hans nye roman, Sørgerender, viser Langeland at han også kan kunsten å komponere en særegen handlingsgang. Ved et pussig tilfelle kommer romanens hovedperson over en svær laks i Akerselva, som han på enda snurrigere vis klarer å fange med bare hendene. Konsekvensen av fangsten blir et spontant etegilde, som utarter.

Store ideer og vanskelig tematikk

– Vi har en sterk liste i høst, hvor store ideer og vanskelige tematikker kanskje har en særlig stor plass. Dette gjelder Furre, Durnak, Qvenild, Ruset og Man, men også i Kjersti Wøien Hålands diktsamling Alt er uerstatteleg og ingenting kan fiksast, og Rune F. Hjemås’ novellesamling Klimaendringer, er det den store verden, så klart, det skrives om, en verden som er i ferd med å ødelegge seg selv i alle påsyn. Utstikkeren vår, i så henseende, blir Ellen Mari Thelles roman Paulsen i fjerde, som er mer karakterdrevet, men ikke mindre vakker av den grunn, sier Kleppo.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Endre Ruset og Harry Mans Deretter. Ingen skjult skatt, per se, men definitivt en litt annerledes utgivelse, hvor vi ser det typografiske diktets gjeninntreden i et nasjonalt sørgearbeid. Ruset og Man skriver om terrorangrepet 22. juli.

– Men hvis det er skjulte skatter leserne er ute etter, kan vi anbefale boksinglene til Flamme Forlag, hvor kjente og mindre kjente forfattere publiserer i et litt mindre format. Neste par ut denne høsten er Øystein Hauge med Hundre veger heim og Sidsel Ana Welden med Jeg er insekt og jente.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Marte Qvenilds Sommerfesten, en roman om samlivssabotasje og den utsatte relasjonen besteforeldre–barnebarn. Mot et bakteppe av klimaendringer og aldring. Boka har fått strålende mottakelse og er en vakker, klok og spennende fortelling.

MER FRA BOKHØSTEN 2021:

SKALD-BOKHAUSTEN: Kortreist haustliste

PITCH-BOKHØSTEN: Følger opp boksuksesser

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Folkeopplysning, rett og slett

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: – Gode fortellinger fra hele verden

PRESS-BOKHØSTEN: Høst-optimister

EGMONT-BOKHØSTEN: Varsler høstoverraskelser

RES PUBLICA-BOKHØSTEN: – Spennet er stort i høst

SOLUM BOKVENNEN-BOKHØSTEN: Prisbelønnet høstliste

PAX-BOKHØSTEN: Tilbake i full fart

CAPPELEN DAMM: – Det satses på nye stemmer