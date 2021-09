RES PUBLICA-BOKHØSTEN: Forlagssjef Gerd Johnsen forteller at det er stort spenn i temaene blant forlagets høstbøker.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Res Publica.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Anja Bakken Riises Mitt klimaregnskap. Et forsøk på å leve bærekraftig. Forfatteren skildrer sin egen reise for å finne oppskriften på et bærekraftig liv, og gir samtidig en grundig innføring i nordmenns forbruk og hva det har å si for mennesker og miljø, verden over. Hun er et eksempel på at alvorlige spørsmål om klima og miljø fint lar seg kombinere med humør og optimisme – og hun er ekstremt dyktige til å formidle sitt budskap i sosiale media og i boks form.

Øyvind Strømmens Giftpillen. Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft. Boken har allerede fått gode kritikker, som «Grøssende god». Gjennom engasjerende eksempler og historier viser forfatteren hvordan konspirasjonsteorier gjør stor skade ved at viktig samfunnskritikk erstattes den med fanatisme, hat og ekstremisme.

Jonas Bals’ Streik. En historie om strid, samhold og solidaritet. Denne boken på 700 sider er en stor satsning fra forfatter og forlag. Streiker har vært en dramatisk og viktig del av Norges historie. Forfatteren skriver engasjerende om streikens betydning gjennom 150 år og viser hvordan arbeidskonfliktene har formet oss som nasjon og dannet grunnlaget for velferdsstaten.

Fra ulv til feminisme

– Spennet er stort i høst fra ulv, via klima, til konspirasjoner, kunst, feminisme og politisk historie, sier Gerd Johnsen.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Kjetil Røeds Kunsten og døden. En bruksanvisning. Onkelens bortgang vekker forfatterens egen bevissthet rundt døden, og han bruker kunsten for å reflektere rundt forestillinger om aldring og død. Her møter vi både klassiske malerier, samtidsverk, litteratur og musikk som inspirerer og kan gi oss et sunnere forhold til livets siste fase. En slags oppfølger til Kunsten og livet, en bruksanvisning fra 2019, som fikk svært gode anmeldelser: «Kunst kan hjelpe deg i det evige arbeidet med å forstå deg selv. Det er det optimistiske budskapet i Kjetil Røeds skarpe og vakre bok» – Knut Hoem, NRK om Kunsten og livet

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Endre Kvangravens Ulv i det norske kulturlandskapet. Se opp for denne debutanten som skriver så godt om ulv i kultur og natur. Ulven har vært elska og hata, frykta og beundra, og dukker opp i myter og folketro. I Norge står den i sentrum for en tilspissa politisk kamp. Forfatteren skriver om hvordan overtro, fattigdom og modernisering bidro til at ulven ble demonisert og forfulgt, og nesten utryddet.

