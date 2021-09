– Markerer oss sterkt på barnebokfeltet

VIGMOSTAD & BJØRKE-BOKHØSTEN: Det er spesielt på barnebokfeltet Vigmostad & Bjørke mener de kommer til å markere seg denne bokhøsten.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Vigmostad & Bjørke.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Kolbeinsøy av Bergsveinn Birgisson byr på en ellevill reise ut av sivilisasjonen og en utforskning av psykisk helse og systemkritikk i en original og humoristisk innpakning. Boka gis ut parallelt på Island og i Norge, og det er forfatteren selv som oversetter teksten til norsk. Begge hans tidligere romaner, Reisen til livsvannet og Svar på brev frå Helga, ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris.

Verden under vann er en hyllest til havet. Boka er proppet med nyttig og unyttig kunnskap og ville historier fra Pia Ve Dahlens virke som marinbiolog og profesjonell nysgjerrigper. Men den er også en inderlig, ektefølt innføring i alt det rare som skjuler seg i havet og hvorfor det er så viktig å ta vare på det, i en tid der klimakrisen truer livet både over og under vann.

Ansiktsløft er et humorfenomen og den morsomste finske romanen siden Populærmusikk fra Vittula. Gjør deg klar for rungende latter, nikkende gjenkjennelse og et dykk ned i eksistensielle spørsmål – om hverandre. Boken har vært en stor suksess i Finland siden utgivelsen i fjor med nærmere 100 000 solgte bøker.

Høstens barneromaner

Også på barnebokfeltet har Vigmostad & Bjørke en rekke spennende utgivelser:

Mitt nakne hjerte. Jennie Sofie (20) har 300.000 følgere på TikTok og på Instagram. Da hun fortalte ærlig om kjærlighetssorg for to år siden, var det mange som ville vite mer. Nå kommer boken hennes – en skikkelig fin bok for tenåringsjentene fra et godt forbilde.

Bjørnegap. Denne dystopiske ungdomsromanen vant en rekke priser da den utkom i Storbritannia. Men å oversette den til norsk var ingen enkel utfordring – hovedpersonen Ander lærer seg nemlig å skrive i løpet av boken, og boken følger språkutviklingen. Boken er oversatt av Merethe Alfsen.

Georg er borte. Ragnar Aalbu har lenge vært elsket for sine humoristiske bøker om dyr og rare situasjoner. Denne boken er annerledes. Den handler om en gutt som mister katten sin, og den blir en dialog om det å miste, døden og følelser. Den er et godt utgangspunkt for samtaler mellom store og små, uten at det blir helt Farvel, Rune.

– Strikkebok med mannen i sentrum

– Vi fortsetter å markere oss sterkt på barnebokfeltet – og denne høstlisten er intet unntak. Barne- og ungdomslitteraturen er så viktig og her har vi sterke titler i alle sjangre – alt fra litterære perler, humor, ungdomsromaner, bildebøker, faktabøker, slukeserier, kalendre og quiz, sier informasjonssjef i Vigmostad & Bjørke, Anne Iversen.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Lassestrikk. Endelig en strikkebok med mannen i sentrum! Og det er ikke hvem som helst som står bak: Storsjarmør, realitystjerne og tidligere marinbefal Lasse Matberg har fått designe sine drømmegensere i samarbeid med Strikkemekka. Lasse har med seg familien som modeller, så dette er en unik og personlig strikkebok. Bare bildene i seg selv vil være grunn god nok til å skaffe seg boken!

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Ida Therese Klungland er en debutant uten like. Hun har skrevet og illustrert den supersjarmerende historien om Cybjørg, en jente som går på batterier og må lades hver tredje dag. Men når bygda trues av superskurker trengs en uvanlig helt. Klungland er den første forfatteren vi vet om, som lanserer en EP sammen med boken, lager boktrailer og utvider Cybjørg-universet for hver dag som går.

