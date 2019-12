– Mer bøker til barn

LUKE 25 (!): Filmregissør og barnebokforfatter Bobbie Peers har et brennende ønske om å se mer bøker i hendene på barn og unge. Men i julen er han mest opptatt av å skremme ungene sine i et hjemmelaget nissekostyme.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Vi tilbringer annethvert år hjemme i huset vårt på Sotra og hos far min på Nærbø. Dette året samler vi familie og naboer hjemme hos oss på Sotra til stort kalas. Jeg var nettopp en tur på Jæren og lastet opp bilen med poteter og gulrøtter rett fra kilden. Det blir digg til pinnekjøttet.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Her fikk jeg lyst å svare 24. Des. Men når Home alone og Hjelp det er juleferie blir satt på, får jeg en varm følelse innvendig. Og pinnekjøtt selvfølgelig. Det er ikke jul uten pinnekjøtt. Og skrekknissen selvfølgelig: når ungene var små innførte jeg (på slump) en ny tradisjon med skrekknissen. Vi hadde ikke skikkelig nissedrakt, så jeg skrapte sammen det jeg fant. Det ble en så skrekkartet suksess at den gjentas hvert år. Meg i Kaptein Sabeltann-parykk og rød pyjamas med store puter i buksebaken, på magen og ryggen. Den nissen var så stor at den nesten ikke kommer inn døren. Ungene hylte og gjemte seg under bordet. Nå blir det ikke jul uten Skrekknissen.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Vet at jeg henger litt etter med dette, men jeg fikk endelig lest En mann ved navn Ove. Og det var en stor opplevelse. For ei bok. Og så har jeg tatt for meg alle bøkene om Sherlock Holmes. De bøkene kiler meg dypt inn i de engelske genene mine. Jeg var stor fan av Sherlock når jeg var liten og merker at jeg er det fremdeles.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Haikerens guide til galaksen av Douglas Adams, Tom Fletchers Julosaurusen og The talented Mr. Ripley.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Da jeg var ca. 12 år fikk jeg en rød saccosekk til jul. Den brukte jeg til den var så slitt at isoporkulene datt ut en etter en. Til slutt var det bare en avmagra lefse igjen. Lefsa ble lagt til hvile i en liten grav bakerst i hagen der hvor jeg vokste opp. Jeg var skikkelig glad i den saccosekken og savner den.

– Hvis du skulle invitere en i bokbransjen til å være julenisse – hvem ville du valgt (og hvorfor)?

– Jeg håper jeg kan velge internasjonalt her. Hos meg er Stephen King det soleklare nissevalget. Når jeg ser hva han har fått til med klovner, gnir jeg meg i hendene i forventning til hva han kan få til med nissen. Vi har jo tradisjon for skrekknisser hjemme hos oss.

– Har du et nyttårsønske på vegne av bokbransjen?

– Jeg har et brennende ønske om å se mer bøker i hendene på barn og unge. Det er så utrolig viktig å lære de unge leseglede. Mer fokus rundt barn og lesing!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2020?

– Jeg tror de blir om det virkelig var han der barnebokforfatteren og Anne B. Ragde som satt utfor Holmenkollen med hest og med kaffe og karsk.

– Under pleddet med Petter Stordalen, god bok og rødvin – eller kanefart og karsk med Anne B. Ragde?

– Se over.

