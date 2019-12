– Vi trenger noen blåruss på vår side

LUKE 20: Taran L. Bjørnstad i NBU har litt av hvert å snakke med Petter Stordalen om, blant annet vil hun be ham se alt med foreningslederbriller og be ham om hjelp til strategier for å sikre forfatterne sine.

Taran L. Bjørnstad har vært forfatter på heltiden siden 2003, utgitt ti bøker og er nå leder i forfatterforeningen Norges Barne- og Ungdomsbokforfattere.

– Hvor tilbringer du jula i år, Taran L. Bjørnstad?

– I år skal vi feire tradisjonell norsk jul hjemme der vi bor. Sønner kommer tilbake fra studiesteder, en har med kjæresten, og bestefar på 85 feirer med oss. Det blir julemat og juletre og pakker og alt det der. Gleder meg!

– Det blir ikke jul uten … hva?

– At man er så heldig å få være sammen med de man er glad i og da betyr rammene rundt ingen ting, hverken juletre, mat eller pakker. Vi har bodd i andre land og feiret jul på mange vis. I fjor var vi på Cuba, og der var jo julefeiring tidligere forbudt. Den har etter hvert blitt lovlig, men det er likevel få tegn til jul der, og en del cubanere vi traff mente den fortsatt var forbudt. Det fikk meg til å tenke på Mummifamilien som var redd julen… Det er helt greit å feire julen med latinamerikanske polyrytmer, mojito og sigarer også.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Det har vært flere store leseopplevelser i år, romaner jeg har kost meg med, både for unge lesere og voksne, men jeg vil trekke frem en forfatter jeg mener skaper all-alder-litteratur: Jeg fikk i oppgave å samtale med Øyvind Torseter på hovedsenen i den norske paviljongen i Frankfurt. Om Mulegutten, og jeg leste bøkene om den pussige karakteren. Jeg er i utgangspunktet ikke så tiltrukket av tegneserier, men oppdaget at formatet byr på spennende leseropplevelser, og tenker at den grafiske romanen kan nå mange. Torseter kombinerer sjangere og format; Det er skisser, vanlige tegneseriestriper kombinert med store bildebokoppslag. Et fantastisk detaljnivå. Herlige dialoger, morsom fortelling og fine karakterer. Absurd og eventyrlig. Helt topp!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg kjøpte Under krigen av Kolloen til far (85) til jul, men klarte ikke å vente, så han fikk den forrige helg og har allerede lest den ut. Ingvar Sletten Kolloen må forte seg å skrive toer’n. Jeg er glad i noveller, og en av mine yndlinger er Raymond Carwer, What we talk about when we talk about Love. En flott gave. En nylig utkommet novellesamling jeg gleder meg til å lese er Den andre siden av verden av Khalid Nawisa. Kan hende jeg gir bort den. Jeg pleie å gi Mengele Zoo til unge gutter for å få dem til å begynne å lese bøker, og den virker. Har ingen mottaker til den i år. Fortsatt like aktuell som da den kom, dessverre.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– En rød hjemmesydd bobledress tidlig på 70-tallet. En tidlig variant av onepiece – med sleng. Jeg ble euforisk lykkelig og hadde bobledressen på resten av julekvelden. I tillegg fikk bestevenninnen min prikklik, men i gul. Dette hadde mødrene våre avtalt. I romjulen løp vi rundt i hver vår bobledress (glidelås foran med stor blank ring til å trekke i) og sang « vi er gulen og røden» og følte oss så uovervinnelige og lykkelige som bare seksåringer kan …

– Hvis du skulle invitere en i bokbransjen til å være julenisse – hvem ville du valgt (og hvorfor)?

– Det må bli kulturministeren, og det må handle om skolebibliotek. Dersom vi skal få barn og unge til å lese må det foreligge relevant og god litteratur til alle på alle lesenivåer- der barn og unge er. Tilgjengelighet og mangfold er stikkord her. Lystlesning krever engasjement det forutsetter stor bredde i det som tilbys. Flott med 3 års prøveordning med skolebibliotek inn i innkjøpsordningen, men alle skoler, alle klassetrinn trenger et velutrustet bibliotek – med engasjerte og dyktige bibliotekarer. Formidlingen er spesielt viktig for de unge leserne. Barne- og ungdomslitteraturen trenger ambassadører. Så fyll sekken kjære kulturminister, og dra til alle skolene!

– Har du et nyttårsønske på vegne av bokbransjen?

– Trekk ut kontakten. Slå av mobilen. Lukk igjen skjermen og les en bok isteden. Les gjerne høyt for barna eller kjæresten eller en gammel som ser for dårlig til å lese selv. Det er gøy, hyggelig, sosialt, nødvendig og til og med romantisk om forholdene ligger til rette for det. Altså – et godt, bærekraftig og helsebringende nytt bokår!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2020?

– Inntektsstrømmen rundt strømming, altså lydbøker og forfatternes andel – og digitale rettigheter generelt er og bør være en snakkis.

– Under pleddet med Petter Stordalen, god bok og rødvin – eller kanefart og karsk med Anne B. Ragde?

– Jeg skulle gjerne tatt meg en kanefarttur med Ragde. En herlig dame. Men karsk er ikke greia mi, dessuten har jeg litt av hvert å snakke med Stordalen om. Det kunne sikkert handle om gode bøker, men jeg ville heller spurt ham til råds. Få ham til å ta på seg «foreningslederbriller» og tenkt ut gode strategier for å oppnå høyere andel til forfatterne i næringskjeden. Mer til innholdsleverandørene. Og få noen tips om forhandlingsteknikk, kanskje. Vi kunne trengt noen blåruss på vår side.

