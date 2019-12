LUKE 18: Sakprosaforfatter Nilas Johnsen håper både bøker og aviser får være papir i noen tiår til, selv om han skriver mye for nett og eier en Kindle.

Det har vært et godt bokår for Nilas Johnsen, som til vanlige er utenriksreporter i VG. Utgivelsen Erdogan. Tyrkias nye sultan ble nominert til Brageprisen og juryen skrev at forfatteren «fremstår som en troverdig folkeopplyser av ypperste klasse.»

– Hvor tilbringer du jula i år, Nilas Johnsen?

– Det blir på Hedmarken, hos svigermor.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Ribbe og familie.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg er blitt far for første gang i år, og har fått lest alt for lite, men Ahmat Altans Eg får aldri sjå verda igjen gjorde sterkt inntrykk. Altan ble løslatt i syv dager i høst, før han på nytt endte i et tyrkisk fengsel.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Noen får min egen bok om Erdogan i gave, ellers kan jeg anbefale Shazia Majids Ut av skyggene og Ingrid Brekkes Polen – aske og diamanter. Selv ønsker jeg meg Hvitekrist av Tore Skeie – som holdt et fascinerende foredrag under Øyo-festivalen i Haugesund, men som forsvant før jeg fikk kjøpt en signert bok.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– I fjor fikk jeg en natt i tretopphytte fulgt av en dag med hundekjøring av kona mi. Det var en fantastisk opplevelse å våkne høyt i en furu med fugler kvitrende utenfor hytta, og alle bør prøve hundekjøring!

– Hvis du skulle invitere en i bokbransjen til å være julenisse – hvem ville du valgt (og hvorfor)?

– William Nygaard er en mann jeg har stor respekt for. Hans kamp for ytringsfrihetens stadig trangere kår er veldig viktig, dessuten er han sterkt engasjert i Tyrkia – der julenissen visstnok egentlig kommer fra.

– Har du et nyttårsønske på vegne av bokbransjen?

– Det må være at bøker i papirform, og aviser, overlever noen tiår til. Jeg skriver jo primært for nett i VG og har en Kindle, men papir er fortsatt best.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2020?

– Innen sakprosa håper jeg på flere bøker som avdekker vår tids populistisk-nasjonalistiske tendenser. Kim, Putin og Xi i totalitære regimer skremmer meg mindre enn Erdogan, Trump, Johnson, Orban, Kaczynski og Bolsonaro i demokratier. Hvordan er det mulig at vi har valgt slike ledere?

– Under pleddet med Petter Stordalen, god bok og rødvin – eller kanefart og karsk med Anne B. Ragde?

– Ragde og kanefart. Men kun en svak karsk til meg.

