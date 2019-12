– Lesekiosk blir snakkis og årets nyord

LUKE 17: Det er lov å håpe på at lesekiosk både blir snakkisen i 2020 og årets nyord, mener prosjektleder Vibeke Røgler i Foreningen !les

Forrige uke åpnet kulturministeren den første av seksti lesekiosker i Televerkets gamle, røde telefonkiosker. Vibeke Røgler er prosjektleder og brenner for alle slags bibliotek.

– Hvor tilbringer du jula i år, Vibeke Røgler?

– Tradisjonen tro skal vi tilbringe julekvelden hos svoger med familie. Stort sett tilbringer vi resten av julen hjemme, bare krydret med noen hyggelige julebesøk.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Å møte opp på Gardermoen lille julaften og hente tvillingbroren til mannen min hjem til jul.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg har også i år hatt mange store leseopplevelser. Men hvis jeg skal trekke frem noen utvalgte er det Det som reddes kan av Jesmyn Ward, oversatt av Eve-Marie Lund, Aschehoug forlag 2019, Heimat – Et tysk familiealbum av Nora Krug, oversatt av John Grande, Spartacus 2019 og Vundersmed – Morrigans kall av Jessica Townsend, oversatt av Kirsti Vogt, Vigmostad Bjørke 2019.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– En nydelig bok jeg akkurat er ferdig med, som er skrevet for et ungt publikum, men som passer til en mye bredere målgruppe; Vær min havn av Jaqueline Woodson, oversatt av Stian Omland, Gyldendal 2019. En visuelt vakker og tankevekkende leseopplevelse fra 2018 som jeg ikke oppdaget før i år; Charlotte av David Foenkinos, oversatt av Agnete Øye, Solum Forlag. Til sist et knyttneveslag av en bok på knappe 150 sider; Svart vann av Joyce Carol Oates, oversatt av Tone Formo, Pax forlag 2018.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Ikke akkurat en julegave, men en veldig spesiell jul, da vi skulle adoptere sønnen vår i Chile, og feiret jul under trærne i hagen med hele storfamilien til de vi leide hos, i 33 varmegrader.

– Hvis du skulle invitere en i bokbransjen til å være julenisse – hvem ville du valgt (og hvorfor)?

– Ettersom det snart er jul ønsker jeg gjerne å ta på meg nisserollen selv og gi en stor takk, gull, røkelse og myrra, til alle bibliotekarene rundt omkring i landet som daglig formidler litteratur til barn, ungdom og voksne. Samt alle i vårt langstrakte land som jobber for at alle skal få tilgang til litteratur og få gode leseopplevelser.

– Har du et nyttårsønske på vegne av bokbransjen?

– Ny nasjonal leselyststrategi, satsing på sakprosa og full satsing på skolebibliotek!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2020?

– Med forhåpentligvis hele 60 Lesekiosk-lanseringer i løpet av neste år, håper jeg at lesekiosk blir både årets snakkis og årets nyord i 2020.

– Under pleddet med Petter Stordalen, god bok og rødvin – eller kanefart og karsk med Anne B. Ragde?

– For den ultimate julestemningen sin del, faller valget på kanefart med dombjeller i snøtungt landskap, sammen med et fyrverkeri av ei dame.

