Bokhandlerhjertet banker for Kristof

DISSE ANBEFALER JEG: Den ungarske forfatteren Agota Kristof står høyt i kurs hos bokhandler Marianne, men Kristof er langt fra den eneste hun anbefaler.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? BOK365 presenterer ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land.

Bøkene butikksjefen ved Norli Trekanten i Asker, Marianne Fonnaas Nilsen, gleder seg mest til i høst, er allerede kommet ut.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Agota Kristofs lille selvbiografi Analfabeten. Den er jo kanskje aller mest aktuell for de som allerede er Kristof-entusiaster, men hennes evne til å si mye (alt!) med få ord, er helt spesiell (og forbilledlig ikke minst i selvbiografi-sjangeren!). Jeg anbefaler også Maria Navarro Skarangers nye bok, Emily forever. Hun skriver knakende godt, og har stålkontroll både på fortellerstil og persongalleri samtidig som det på et vis er lekent. Jeg må også trekke fram Cecilie Engers nye roman, Det hvite kartet. Enger har skrevet historiske romaner med hell før, og den nye boka er kjempefin! Det er en interessant historie som ligger til grunn, og jeg synes hun levendegjør stoffet på en veldig sympatisk og lydhør måte. Til slutt må jeg nevne den nye thrilleren til Paula Hawkins, Langsom ild – hun leverer varene, synes jeg!

– Hvilken bok gleder du deg mest til å lese denne høsten?

– Dette er naturligvis et spørsmål om bøker. Dem jeg gleder meg aller mest til og som står øverst på min leseliste nå, er allerede kommet ut: Nikolaj Frobenius’ Svanesang (jf. god spenning med litterære kvaliteter!), Rune Christiansens Saken med den tapte tidens innfall (vidunderlig tittel! Forelsket meg dypt i hans forrige roman Fanny og mysteriet i den sørgende skogen, og har store forventninger til årets), og Dette er G av Inghill Johansen (jeg har ikke lest henne før, men når kritiker Marta Norheim skriver at «Johansen skriv tynne, minneverdige bøker som kjem med lange mellomrom», er jeg solgt.) Gleder meg også til ny Buffy By som er rett rundt hjørnet, OG helt til slutt, en debutant som jeg ikke vet annet om enn at den har handling fra et litteraturmiljø, og da blir man jo nysgjerrig: Gode lesere av Synne Øverland Knudsen.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Det må bli Agota Kristofs Claus og Lucas-trilogi, Tvillingenes dagbok, Beviset og Den tredje løgnen. Forlaget var lure og snille og sendte ut leseeksemplar med alle bøkene samlet i én, og det var jeg veldig takknemlig for da første bok var utlest. Leser du den første, er det ingenting annet du heller vil enn å lese de to neste.