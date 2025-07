Forlaget Lille Måne med overskudd

REGNSKAPSÅRET 2024: Fjoråret ble et bra år for forlaget som gjerne går sine egne veier.

Driftsinntektene summerte seg i fjor til 5,5 millioner kroner, omtrent det samme som året før. Driftsresultatet beløp seg samtidig til litt over 300 000 kroner, en bedring fra et tidligere null-resultat. Forlaget kan med dette notere seg for en bokført egenkapital på 1,5 millioner kroner.

Nils Arne Morkas bok En siste kamp, var forlagets største suksess og den kommer snart som lydbok på alle flater. – Det skal bli en bestselger på lydstrømming, sier forlegger Jan Mesicek som selv har lest inn fortellingen om bokseren fra Hadeland som lever med ALS.

Medvind

Forlaget med røtter tilbake til 2004 mener nå å være i medvind:

– Vi har et optimistisk blikk på tiden fremover, derfor er to unge og lovende nyansatt for å jobbe med forlagets digitale markedsføring. Men hos oss er alle med i redaksjonen, i et lite forlag får man som regel være med på alt, forteller Mesicek.

De to nyansatte forlagsassistenter er Patrick Hovtun og Anton Huus Mjøen. Videre er den redaksjonelle staben forsterket med Julia Benito, som også jobber med Helsemagasinet, en av Lille Månes trofaste samarbeidspartnere.

Forlaget har to utgivelser denne høsten. Spar smartere av Rune Wangsmo – en håndbok for alle som vil ha maksimal avkastning, en sikker pensjon – og ikke minst gode råd i urolige tider. Fedon Lindberg gir også ut en bok på Lille Måne, den første hos forlaget, med arbeidstittelen De farlige sprøytene, der han går slankemedisin-industrien i sømmene.