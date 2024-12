Vinner av Ossietzkyprisen

LUKE 23: Norsk PEN tildelte årets Ossietzkypris til journalist Odd Isungset, for 30 års arbeid med journalistikk om drapsforsøket på forlegger William Nygaard.

Ossietzkyprisen er organisasjonen Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen har navn etter den tyske fredsarbeideren og journalisten Carl von Ossietzky (1889–1938), som i mellomkrigsårene sterkt advarte mot framveksten av nazismen i Tyskland.

Ossietzkyprisen deles ut årlig, som regel på Fengslede forfatteres dag, 15. november. Den går til en person eller institusjon som over tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.

Ossietzkyprisen gikk i år til journalist Odd Isungset for hans arbeid med å avdekke sannheten bak drapsforsøket på forlegger William Nygaard.

Ytringsfrihetsorganisasjonen viste til at Isungset har drevet undersøkende journalistikk om drapsforsøket siden skuddene mot Nygaard falt i 1993.

– Isungset mottar denne prisen for sin enestående undersøkende journalistikk. Uten hans innsats og pågangsmot ville Nygaard-saken hatt langt færre svar, og vi ville stått uten informasjon og innsikt som har stor samfunnsverdi, het det fra styreleder Ann-Magrit Austenå i Norsk Pen.

Isungset har laget dokumentarer og skrevet flere bøker om attentatet mot den tidligere forleggeren, sist i 2023 med boken «Blodspora fra Dagaliveien».

I 2018 mottok Isungset Stiftelsen Fritt Ords Honnør-pris, også da for hans undersøkende journalistikk om Nygaard-saken.

Odd Isungset (f. 1955) er journalist, sakprosaforfatter og tv-regissør med bakgrunn fra NRK og TV 2. I 2008 laget han TV2-dokumentaren Blodsporene fra Dagaliveien, et journalistisk arbeid som første til at etterforskningen av drapsforsøket på William Nygaard ble gjenopptatt. Han fulgte opp dette arbeidet ved å skrive boka Hvem skjøt William Nygaard i 2010. Isungset fikk året etter Den store journalistprisen for sitt arbeid med boka.

– Hvor tilbringer du jula i år, Odd?

– I Oslo og på hytta på Ringkollen hvis det blir snø i Nordmarka.

– Det blir ikke jul uten?

– Duften av pinnekjøtt mens Sølvguttene synger julen inn på TV.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Fars rygg av Niels Fredrik Dahl.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Arbeidarhjerte av Carl Frode Tiller, Fars rygg av Niels Fredrik Dahl og Min afsked med islamismen av den tidligere danske imamen Ahmed Akkari.

Den siste bør alle som er opptatt av ytringsfrihet lese. Det er en opprørende personlig beretning skrevet av imamen som orkestrerte karikaturstriden i 2005. Han river ned bildet av at det handler om krenkende ytringer når han forteller om de hemmelige møtene med Hamas og Hizbollah.

Det som løfter boka er hans beretning om det som skjedde da han mistet jobben i Danmark, fikk lærerjobb på Grønland, og forelsket seg i biblioteket. I stedet for å gå på fyllefest lånte og leste han alt han kom over. Han forstod at han hadde forrådt Danmark og kasta bort mange år av sitt liv på en guddommelig løgn. Senere utdypet han fortellingen om biblioteket som skattkammer i oppfølgerboka Mod til at tvivle.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Kanskje skiene med hardvedkant som jeg fikk til jul da jeg var ti år. Så må jeg jo også innrømme at jeg har fått en super førjulsgave i år, i form av Widerberg-bildet som deles ut til vinnerne av Ossietzkyprisen.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Jeg tror det blir mest om kunstig intelligens, og kanskje en runde til om virkelighetslitteratur og etikk i sakprosa.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Skulle gjerne svart at det er boka jeg har skrevet om den skandaløse etterforskningen av Nygaardsaken. Men jeg tror den er litt i tyngste laget, og foreslår i stedet Brit Bildøens roman Gult farevarsel. Den er lettlest, engasjerende og passe lang. Det er en fortelling om vårt forhold til natur og miljø som jeg tror kunne egne seg godt som grunnlag for gode elevsamtaler i videregående skole.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At TV-kanalene, og særlig NRK tar samfunnsoppdraget på alvor og lager – eventuelt kjøper – dokumentarer med vesentlig innhold. Nå fylles sendeskjemaet opp med intetsigende selskapsleker der de samme kjendisene konkurrer om å leke gjemsel og å gjøre innbrudd.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Prøysen.

