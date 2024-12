Elvedals debut-thriller blir tv-serie

Utenlandske forlag i kø: "Du kan kalle meg Jan" lanseres snart på det tyske markedet. Nå blir boken også tv-serie her hjemme.

– Du kan kalle meg Jan utforsker ulike sider rundt psykisk helse og rus, så vel som konsekvenser av menneskenes mørke sider. Tematikk jeg brenner skikkelig for å si noe høyt om. Historien har ulmet i meg siden jeg selv jobbet som sykepleier i psykiatrien. Derfor betyr det ekstra mye for meg at den nå også kan bli tv-serie og nå frem til et enda større publikum. Dessuten lages det altfor få norske psykologiske thrillere for tv-skjermene, sier Anne Elvedal, som også er utdannet sykepleier.

– En original thriller

TV-rettighetene er solgt til produksjonsselskapet Monster ved produsent Vegard Stenberg Eriksen.

– Han er en særdeles dyktig produsent som tør å utfordre. Jeg er overbevist om at vi vil skape noe unikt sammen, sier Elvedal.

– For oss er det noe så sjeldent som en særdeles original thriller, der forfatteren tar oss med på en reise hvor vi søker svar, men hvor svarene ikke nødvendigvis er det vi trodde, sier Vegard Stenberg Eriksen i Monster.

– En bunnsolid historie

Han har slått de fleste nasjonale rekorder i seertall på serier som Himmelblå, Exit, Pørni og Furia, etter snart nitten år i dramabransjen. Vegard er også den første Emmy-vinneren i Norge for fremragende drama, en pris han mottok sammen med broren Gjermund.

– Elvedal utfordrer leseren og lar hovedpersonen til slutt stå ansikt til ansikt med sin største frykt. En skjebne som vi ikke unner vår verste fiende. Historien er bunnsolid i sin oppbygging, troverdig, visuell, engasjerende og nyskapende. Akkurat det tv trenger i en tid hvor det er for mange prosjekter som forsvinner i mengden, legger Stenberg Eriksen til.