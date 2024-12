Fjellro og overpyntede pepperkaker

Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak luke nummer elleve møter vi Sarah Herlofsen.

Hun er forlegger i Herosa forlag og forfatter bak boken En dag i ungdomskroppen, som tidligere i høst ble nominert til Brageprisen. Til daglig jobber hun som bioforsker og har utgitt en rekke bøker for barn og unge om kropp.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Jeg gleder meg til å feire jul sammen med familien vår på fjellhytta, forhåpentligvis med masse snø og mange timer i skibakken. Det er noe magisk med fjellet om vinteren – bøker, brettspill, stillheten og de gode stundene rundt peisen.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Barnelatter, sang, engler, levende lys og selvfølgelig overpyntede julekaker. I desember prøver jeg å stoppe litt opp og nyte de små, magiske øyeblikkene. Det kan bli travelt med alt som skjer – spesielt med fire barn – men jeg gjør mitt beste for å samle overskudd. Lange turer med hunden og en ekstra kaffekopp på formiddagen hjelper meg å lade opp, slik at jeg kan være til stede i de øyeblikkene som betyr mest og virkelig nyte alle juleavslutningene, nissesangene og lysfestene.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Dette året har vært som et lite eventyr for meg som forfatter, og et helt spesielt høydepunkt var Bragepris-nominasjonen. En av de andre nominerte bøkene som virkelig rørte meg var Technotika av Heidi Furre. Hun skriver så sterkt og ekte om sorg og søskenkjærlighet – det har satt dype spor. «Den som er i sorg, ser etter den døde i naturen. Ho lyttar til susing frå grantoppane, ser fånyttes opp på ei uvanleg klar stjerne» er som skrevet av mitt eget hjerte. Boken er vond og vakker på samme tid, og den gir trøst på en helt spesiell måte. Jeg jobber mye med formidling av vanskelige temaer til barn og unge og reiser mye rundt med produksjoner om døden og kreftsykdommen, så det treffer meg litt ekstra når noen skriver om sorg på denne måten.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg elsker å gi bort bøker som kan bringe glede! Verden har blitt så mørkt i det siste og da kan bøker være et fint pusterom. For jentene mine blir det nok brageprisvinneren Billie og Bo og den heidundrandes jula av Kristine Rui Slettebakken – en herlig bok med masse sjarm. Tenåringsguttene leser kun bøker som føles relevant, så her ble fantasy sjangeren byttet ut med sakprosa i løpet av de siste årene. Det viktigste er vel å finne noe som skaper leselyst og begeistring og da er barn jo så forskjellige. Derfor er det så viktig med en stor bredde i litteraturen, så alle kan finne noe som tenner leselyst gnisten i dem.

– Og så blir det nok mange En dag i ungdomskroppen som deles ut til alle jeg kjenner for å spre begeistring, respekt og kjærlighet for den vidunderlige kroppen vår. Jeg vet at mange unge gruer seg til puberteten, så her har jeg lyst å skape litt kroppspositivitet og optimisme. Det er jo ikke bare kviser, mensen og irriterende voice-cracks, men også så mye vekst, modning og magi som skjer i ungdomsårene.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Den mest magiske gaven må være sønnen min. Han ble født bare fire dager før jul, og den følelsen å komme hjem med denne bittelille babyen og feire livet med den nye familien min var ubeskrivelig. Jeg husker at jeg spilte «Himmelen i mitt favn» på repeat, mens jeg følte at hjertet mitt kunne sprenges av lykke. Den julen vil alltid være spesiell for meg.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Jeg tror KI-teknologi kommer til å forandre bransjen mye fremover. Samtidig ser jeg at indiebevegelsen vokser – flere forfattere gir ut egne bøker, og kvaliteten på selvpubliserte verk har skutt i været. Med gode fagfolk som redaktører, designere og illustratører tilgjengelig, har dette blitt et spennende alternativ for mange.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Jeg håper så innmari at En dag i ungdomskroppen kan bli en del av skolepensum. Barn og unge i dag står overfor et enormt kroppspress og mange sliter med et dårlig selvbilde. Og det er ikke rart når de vokser opp med en digital verden full av filtrer og uoppnåelige kroppsidealer. Jeg vil så gjerne gi dem noe som kan styrke selvfølelsen deres. Kroppene våre er fantastiske – de bærer oss gjennom alt vi gjør hver dag – og jeg håper denne boken kan inspirere unge til å være stolte av seg selv og gi dem noen gode hjelpemiddel for veien inn til puberteten.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg ønsker meg at sakprosa får mer anerkjennelse som skrivekunst, og at vi kan styrke innkjøpsordningen vår. Sakprosa kan være nøkkelen til å skape leselyst hos mange barn og unge, fordi det ofte er så relevant og direkte nyttig for dem.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Åh, det må bli Tre nøtter til Askepott sammen med jentene mine, varm sjokolade med masse krem og noen av våre overpyntede pepperkaker.

