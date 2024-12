LUKE 4: – Julestemninga mi trenger ikke handle om barndom og nostalgi, sier Kathrine Nedrejord – som har inkorporert franske spesialiteter i sin jul.

Førjulstid betyr julekalender – også på Bok365. Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak fjerde luke finner vi Kathrine Nedrejord.

Hun ble tidligere i høst tildelt Brageprisen i klassen Skjønnlitteratur, for Sameproblemet (Oktober) – som av flere blir trukket frem som årets store leseopplevelse. Og psst; Boken er også nominert til Bok365s kåring av Lesernes favorittbok 2024.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– I år reiser vi til Oslo i håp om å få se litt snø til jul!

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Lutefisk! Jeg skulle gjerne hatt lutefisk til julemiddag også, men jeg er nedstemt av familien. Og nå har jeg også begynt å forbinde jula med noen av de franske spesialitetene, som foie gras og ekte sjampanje, så julestemninga mi trenger ikke handle om barndom og nostalgi. Nye minner skapes hele tida!

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– I år har jeg hatt flere store leseropplevelser, sjøl om jeg dessverre ikke har lest så mye som jeg skulle ønske. Jeg blir så hoppende glad hver gang jeg leser ei bok jeg liker! Ikke nødvendigvis fordi jeg blir så munter av dem, men fordi god litteratur setter spor. Og jeg blei hoppende glad da jeg leste Det tolvte huset av Malin C. M. Rønning, Far inte till havet av Elin Anna Labba, Ida i Italia av Ingrid Z. Aanestad, Maud Martha av Gwendolyn Brooks, Ordene, eller Ewa Lisas forsøk på å skrive en selvbiografi av Mari Nilsen, Pantalones hus av Hilde Rød-Larsen og helt sikkert en hel del andre bøker som jeg ikke kommer på i farta, fordi året er langt og det er lettest å huske det siste man leste.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg har mange i min omgangskrets som er spesielt interessert i nordnorsk historie, så både Fra nord – Nordkalottens billedhistorie – landskap og mennesker 1550-1850 av Terje Øiesvold og En kort introduksjon til samenes historie av Mikkel Berg-Nordlie er perfekte julegaver til dem. Ellers så har jeg noen ungdommer i familien som jeg trur kunne ha godt av å lese Flukt – 11 ungdommers historier om reisen, frykten og håpet av Kristina Quintano.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Det må være ei bok. Jeg har alltid hatt bøker høyest på ønskelista. Jeg mener å huske at jeg blei veldig, veldig glad da jeg fikk Ringenes herre til jul da jeg fylte 15. Lå og leste hele den jula. Kan ennå kjenne ørlite granne av den lesegleda i kroppen.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Jeg håper vi ikke må fortsette å snakke så mye om kunstig intelligens. Men jeg er redd det blir det igjen. Kanskje en eller annen forfatter avslører at halve eller hele boka hens var skrevet ved hjelp av en maskin? Og så må vi diskutere det lenge.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Vi kunne hatt godt av bøker som åpna verden ytterligere for oss eller dro den nærmere. Så da tenker jeg på Tunga mi protesterer mot døden – palestinske dikt, en antologi som kom ut i høst og som virkelig drar oss bak avisoverskriftene til et sted som kanskje virker fjernt for en del norske elever, og veldig nært for andre. Adania Shiblis bok En liten detalj kunne gjort noe av det samme. Litteraturen kan ikke skrolles forbi på samme måte som nyheter.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At ikke kultur fortsetter å være den letteste budsjettposten å høvle over i harde budsjettforhandlinger. Kultur og kulturopplevelser trengs i et velfungerende demokrati. Det er ikke en luksus, men en nødvendighet.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Æsj, her må jeg være litt feig og svare både Prøysen og Donald. Prøysen fordi jeg har sunget og lest av han for sønnen min siden han blei født omtrent, og Donald fordi jeg har elska det sia jeg var lita, egentlig ikke bare til jul, men året rundt. Donald hjalp meg til og med under litteraturstudiene, da jeg skjønte at jeg kunne plottet på flere litterære klassikere på grunn av de bladene! Og til jul, passer jo Donalds versjon av Dickens veldig godt!

