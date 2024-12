Fra Kabul til Oslo

LUKE 19: Etter en travel innspurt i Kabul, ser Ayesha Wolasmal frem til jul i Oslo.

Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak luke nummer nitten finner vi Ayesha Wolasmal.

Tidligere i høst ble Ayesha Wolasmal tildelt Brageprisen for sin sakprosabok, Tusen dager med Taliban (Kagge). Selv trekker hun frem Hvit makt av Ketil Raknes som hennes største leseropplevelse i året som gikk – men det er ikke den hun selv velger å gi bort i julegave i år.

Og psst: Ayesha Wolasmals bok er å finne på langlisten i Bok365-kåringen «Lesernes favorittbok 2024».

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Jeg har siste innspurt på jobb i Kabul før jeg reiser hjem til jul i Oslo. Da skal jeg senke skuldrene og nyte langsomheten.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Julemusikk døgnet rundt, Marits krumkaker – min gode venninne og verdensmester i å lage jul. Og viktigst av alt, hjemme alene-maraton med tantebarna mine Benjamin (5) og Marina (3) i armkroken. Late dager i myk pysjamas og når barna er lagt: Julenegroni med nellik!

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Hvit makt av Ketil Raknes. Boken handler om et tema jeg trodde jeg kunne mye om, men som er skrevet på en måte som gjør at den systematiske og forankrede rasismen i USA blir satt i en mer aktuell politisk kontekst. Det er uvanlig at forfattere som skriver faglitteratur bruker seg selv som veivisere, i Hvit makt er forfatterens tilstedeværelse et effektivt grep som gjør rasismen mer identifiserbar og forståelig for alle oss på utsiden.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Det jeg så, Dagbok fra Gaza og Alt er tapt (soldatberetninger fra Israel). Dette er tre bøker skrevet av fantastiske formidlere som tar oss med på helt nødvendige reiser og gjør oss klokere. Bøkene tar for seg tunge temaer som krig, lidelse og traumer, alle fra hvert sitt unike ståsted. Fellesnevneren er dypt engasjement, nysgjerrighet og fortellerevne. For de som lurte så liker jeg å gi bort bøker som tvinger oss til å ta verden innover oss. Målet er heller aldri å tvinge frem engasjement hos leseren, men kanskje en erkjennelse om at når vi vet mer så får vi lyst til å gjøre mer.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Ibsens samlede verker i komplett utgave fra originalutgivelsen.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Hvis jeg kan velge så ville jeg satset alt på «Make Sakprosa Great Again!» At viktige bøker ikke umiddelbart blir avskrevet som tunge og fantasiløse, fordi temaene er alvorlige. Alvor kan også engasjere og inspirere.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Sameproblemet er en vanvittig sterk og velskrevet bok om en del av vår historie som de fleste av oss kan lite eller ingenting om. Jeg måtte ta en del pauser underveis for å fordøye bildene som ble skapt av forfatterens presise språk. Kathrine Nedrejord er for meg samenes James Baldwin og Ta Nehisi Coates, kraftfull, konfronterende og klok. Det er en bok med mye selvtillit og et prakteksempel på at man skriver og tenker friere når man reiser ut i verden og titter inn på egen identitet, istedenfor å være i den hele tiden. Befriende lesning!

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Mange barn med minoritetsbakgrunn har ikke foreldre som leser norsk litteratur selv eller til barna, her kan bibliotekene skape den magien jeg fikk oppleve som barn. Biblioteket på Schous plass var mitt fristed. Min fritidsklubb. Det var der jeg leste og drømte meg vekk mellom alle de høye og eldgamle bokhyllene. Jeg håper vi satser mer på bibliotekene og at vi gjør norsk litteratur tilgjengelig og relevant for en bredere del av befolkningen.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Sølvguttene – fra en benk i domkirken!

SE DE ØVRIGE LUKENE HER

Luke 1 – Kristina Quintano

Luke 2 – Trude Teige

Luke 3 – Egon Holstad

Luke 4 – Kathrine Nedrejord

Luke 5 – Tonje Tornes

Luke 6 – Ragnhild Holmås

Luke 7 – Aslaug Gaundal

Luke 8 – Tormod Løkling

Luke 9 – Gudrun Skretting

Luke 10 – Marianne Teie

Luke 11 – Sarah Herlofsen

Luke 12 – Kristine Rui Slettebakken

Luke 13 – Nora Brech

Luke 14 – Brynjulf Jung Tjønn

Luke 15 – Roy Conradi Andersen

Luke 16 – Erika Fatland

Luke 17 – Caroline Heitmann

Luke 18 – Steinar Suvatne