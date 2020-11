LYRISK: En liten diktperle umiskjennelig signert Lars Saabye Christensen. Dette er en diktsamling å bli glad i.

Lars Saabye Christensen (f. 1953) elsker Oslo. Kanskje spesielt byen som den var og framsto. Dette har han til fulle dokumentert, senest i Byens Spor-triologien. I høst følger han opp med kjærlige og stillferdige vers om og til byen han har vært trofast mot i snart 67 år « ..bortsett fra i 1983/Da reiste jeg nordover/for å lære avstanden å kjenne».

I begynnelsen av tusenåret delte jeg noen glass med Lars Saabye på ærverdige Tostrupkjelleren. I motsetning til alle andre var jeg dessverre ikke svært begeistret over Halvbroren som den gang nettopp var utkommet. Antagelig fyrt opp av ildvann, avbrøt jeg: – Du må slutte å legge all din energi i disse romanene, det er jo lyriker du egentlig er!

Lars Saabye Christensen:

Byens bokstaver

Lyrikk

Cappelen Damm

74 sider

Dagen etter angret jeg meg selvsagt og som man ofte gjør, er det blitt ett glass for meget. Jeg elsket jo både romanene Beatles og Herman, men noen år senere da forfatteren ble intervjuet på fjernsynet i forbindelse med lansering i USA, svarte han likevel: – Jo, men det er jo lyriker jeg egentlig er.

Få klarer fange stemninger og atmosfære på få enkle og tilsynelatende likeframme, rader som Lars Saabye Christensen. Musikaliteten viser han til fulle i denne lille, men viktige etterretten, til Byens Spor. Dette er en diktsamling å bli glad i. En minnebok å stendig hente fram. Den fyller meg med ro, men får meg samtidig til å huske gode stunder og steder jeg har hatt glede av igjennom mine mange år i Tigerstaden.

Et av strøkene i Oslo som jeg alltid har likt er Majorstua, eller Majorstuen som de sier lengre vest. På T-banestasjonen drev helt fram til denne måneden, Bjørn Sand og Unni Bernhoft kiosk. I dag er Majoren Cigarer pakket ned, stengt og lukket.

Et kapittel er forbi.

BLÅTT SKILT

Jeg vil minne om Majoren Cigarer

i Majorstuhuset på Majorstua

Kanskje den siste kiosken i sitt slag

der ukebladene fremdeles henger

på slake snorer som tøy til tørk

i bakgårdenes sparsommelige sol

Og det lukter tobakk, tungt, søtt og fristende

For selv om sigarettene ikke får ligge fremme

men må stues bort i forseglede skap

kan man ikke forby lukten

Og alt man ikke kan forby

skal vi ta vare på

og alt som er det siste i sitt slag

skal vi også ta vare på

Men det er ikke bare derfor

jeg vil minne om Majoren Cigarer

Det er også fordi Norges morsomste mann

står bak disken, i hvert fall gjorde

han det inntil nylig, jeg mener Bjørn Sand

særlig kjent som Stutum, en skikkelse

eldre mennesker i byen

vil nikke gjenkjennende til

Som alle store klovner

fikk Bjørn Sand oss til å le av oss selv

Det er aldri lett

Jeg har ofte tenkt jeg skulle si det til ham

At han er Norges morsomste mann

til tross for at han kanskje ikke er morsom lenger

Men hver gang har jeg mistet motet

Og i stedet bedt om en pølse med brød

Kanskje han ville tatt det ille opp

På vei hjem tenker jeg alltid:

Er det mulig å si noe i dag uten å bli misforstått?

Er det fremdeles mulig å le av oss selv?

Nå er det i hvert fall sagt

Det skal heller ikke glemmes

at hustruen hans, Unni Bernhoft, også

hjelper til bak disken, i hvert fall inntil nylig

De som er enda eldre vil huske

at hun spilte pikkoloen i den klassiske

komedien Fjols til fjells

Det er nesten ufattelig at så

mange går forbi Majoren Cigarer

hver eneste dag uten å vite dette

Nå er det også sagt

Men det røyner på

Vi skjelver i buksene hver gang

vi leser dødsannonsene

Hukommelsen krever tross alt minst

to mennesker som snakker

sammen

Og for å bevare en bærekraftig erindring

krever vi også umiddelbar stans

av all graving

nord for Valkyrieplassen

***

Helt til slutt tar vi også med oss avslutningen på åpningsdiktet i velsignede Lars Saabye Christensens lavmeldte kjærlighetserklæring til byen Oslo, diktet har tittelen Status:

En dag skal vi uansett gå fra hverandre

og dagen nærmer seg

Det er avgjort

Det er slik det er med kjærligheten

enten vi vil det eller ikke

Det er slik det er med en by

Og etter oss skal kjærligheten finnes

i andre former, slik gamle

fotgjengerfelt som

nesten er visket ut, blir malt på samme

måte på ny