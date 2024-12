Sauelukt og Sovjet-nostalgi: Jul i Nittedal

LUKE 8: Når huset fylles med duften av sau, disneyaktig dyreliv og gjester fra fjerne land, er julen komplett for Tormod Løkling. Men hva har Alf Duck med det hele å gjøre?

Førjulstid betyr julekalender – også på Bok365. Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak åttende luke finner vi Tormod Løkling.

Tidligere Donald-redaktør og Egmont-redaksjonssjef Tormod Løkling kunne tidligere i høst avsløre at han var den andre T-en, i Bonniers tegneserieimprint TnT – startet med Tonje Tornes. Løkling tilbringer julen hjemme i Nittedal – der disneyaktig dyreliv og lukten av skamkokt sau setter stemningen.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Det blir hjemme i Nittedal, der julekortskog bak huset byr på disneyaktig dyreliv som rådyr og rev. Min sønns kjæreste fra Kasakhstan, som ingen andre i familien ennå har sett, blir et spennende element i årets feiring. Jeg ser fram til å blamere meg med min møllspiste russisk, ervervet den gangen det fremdeles fantes en Sovjetunion.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Et kalenderblad som viser 24. desember er en god begynnelse, men det simpelthen MÅ lukte skamkokt sau i hele huset for at en diasporabergenser som meg skal kunne gå med på at Frelseren er født.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– «The Sleepwalkers – How Europe Went to War in 1914» av Christopher Clark har i løpet av 700 sider gitt meg detaljert innsikt i at beslutningstagere og folk flest var akkurat like store tomsinger for 110 år siden, som de er nå.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Nevnte «Sleepwalkers», pluss min gode kompis Lars Ellings «Ved porten til stillhetens skog». To av den.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Den er lett: et linestyrt modellfly min bror plasserte under treet da Odvar Nordli ennå var statsminister. Helt uslåelig kult, selv om vi aldri fikk start på motoren.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Lars Elling har lest utvalgte kapitler fra oppfølgeren til «Fyrstene av Finntjern» for meg. Gled Eder!

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Naturligvis noe eskapistisk og fantasieggende, som holder like behørig avstand til sosiale problemer som man gjør til en leprakoloni, og kun byr på vanedannende leseglede. Dette er en beskrivelse som passer silkefint på mange av tegneseriebøkene fra vårt nye forlag TNT.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg blir skuffet om ingen tar opp i en interpellasjon på Stortinget, at alle som i løpet av året er omtalt på Bok365 burde få kraftig rabatterte polvarer.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Siden jeg faktisk er nødt til å ha både det urnorske og det erkeamerikanske til jul, så unngår jeg spørsmålets begrensning ved å foreta en snedig sammensmelting. Svaret blir derfor Alf Duck.