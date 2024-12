– Julen starter ikke før Knut Risan sier ‘Aaaaskepott’

LUKE 13: – Vi hjelper mamma etterhvert altså, men julaften starter ikke ordentlig før Knut Risan har sagt “Aaaaskepott”!, sier Nora Brech.

Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak luke nummer tretten møter vi Nora Brech.

Illustratøren ble tidligere i høst tildelt Brageprisen sammen med Kristine Rui Slettebakken, for deres felles utgivelse Billie og Bo og den heidundrandes jula. Selv har hun også utgitt en rekke egne bøker – og noen av dem finner kanskje veien inn under noen juletrær i år?

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Vi roterer mellom svigers og mine egne foreldre og i år er det foreldrene mine som er de heldige vertene av mannen min meg selv og de to gærne småguttene våre. Så i år blir det julefeiring på Bygdøy.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Jeg elsker julen, så det er vanskelig å kun velge èn ting her.. står mellom julemusikk, juletre, ribbe og familie. Må bli juletreet. Neida, familien samlet (med alt det innebærer) er selvsagt det som står øverst. Jeg liker også julelys, de er fine.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Nå hører jeg jo på lydbok mens jeg jobber, så det er nesten åtte timer lydbok om dagen. Dermed har jeg hørt ganske mange bøker og det blir jo vanskelig å velge. Men jeg hørte nettopp Middlesex av Jeffrey Eugenides (igjen) og den er og blir en favoritt. Må også trekke frem den grafiske romanen “Blankets” av Craig Thompson som jeg jo leste fysisk, noe jeg sjeldent har tid til og nøt til det ytterste.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg lever jo i barnebøkenes verden og synes det produseres så mye fint! Så slår et slag for barnebøkene her:

– “Livet er livsfarlig” av Reidar Müller og Sigbjørn Lilleeng

– “Selma gjør så godt hun kan” av Kjersti Synneva Moen

– Og kanskje min egen nye bok da “Stjernetyven”… hvis det er lov å nevne sin egen bok?

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Av en eller annen grunn så tenker jeg alltid på den samme jula når jeg tenker på jul. Det var en julaften da jeg var rundt 6 år. Da fikk jeg en familie med dinosaurer som hadde neonfarget hår og det hele. Husker det som en strålende jul.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Jeg tipper temaet kunstig intelligens kommer til å være på agendaen. Særlig for oss illustratører! Hjelp.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Jeg var så heldig at jeg var til stede i kantina hos Aschehoug da Thomas Hylland Eriksen leste fra sin siste bok “Det umistelige-fra global ensretting til et nytt mangfold” i september. Han fortalte med stor innlevelse om hvilke tiltak vi kan gjøre for å gjenskape mangfold i kultur og naturen vår. En bok jeg tenker skoleelever kan ha stor nytte av å lese.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg ønsker meg en regjering som ikke tar et heftig kutt i kulturstøtte-pengene.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Moren min har alltid vekket meg med kakao på julaften. Deretter ser søsteren min og jeg på Askepott under dyna, mens mamma banner inne på kjøkkenet fordi det er så mye som skal gjøres. Vi hjelper henne etterhvert altså, men julaften starter ikke ordentlig før Knut Risan har sagt “Aaaaskepott”!

SE DE ØVRIGE LUKENE HER

Luke 1 – Kristina Quintano

Luke 2 – Trude Teige

Luke 3 – Egon Holstad

Luke 4 – Kathrine Nedrejord

Luke 5 – Tonje Tornes

Luke 6 – Ragnhild Holmås

Luke 7 – Aslaug Gaundal

Luke 8 – Tormod Løkling

Luke 9 – Gudrun Skretting

Luke 10 – Marianne Teie

Luke 11 – Sarah Herlofsen

Luke 12 – Kristine Rui Slettebakken