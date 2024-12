LUKE 2: Forfatter Trude Teige er usikker på om de hjemmelagede mórpølsene rekker å tørkes ferdig til jul. Og uten dem spørs det om det blir jul...

Så er ventetiden endelig i gang, og førjulstid betyr julekalender – også på Bok365. Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak andre luke finner vi Trude Teige.

Hun har dominert pocketsalget store deler av høsten med de to første bøkene i trilogien sin, Mormor danset i regnet og Morfar pustet med havet. Nå har også den nyeste boken, Mormors utrolige venninner, funnet veien til Boklista. Teige forteller at hennes egne største leseopplevelser dette året har vært knyttet til research for bokprosjektet hennes – men hvis hun kunne satt én bok på pensum, ville det vært Thomas Hylland Eriksens siste verk.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Som alltid. Først hjemme i Asker med hele familien samlet, så drar vi til huset vårt på Sørlandet i romjula.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Min manns rakfisk med mine hjemmelagede potetlefser og flatbrød til. I tillegg er min hjemmelagede mórpølse kjempeviktig. Men siden jeg har vært syk, rekker jeg ikke å få tørket den ferdig i år. Så det spørs om det blir jul …

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Dette året har jeg så godt som bare lest faglitteratur som en del av researchen til romanen «Mormors utrolige venninner». Sakprosaboken «Blod og tårer» av Atle Skarstein og Michael Stokke om skjebnene til noen av de 100.000 såkalte russerfangene i Norge under krigen, er et imponerende verk. Hvorfor er ikke deres historie en større del av vår krigshistorie?

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Det må bli av to favorittforfattere: «Arbeidarhjerte» av Carl Frode Tiller og «Valgdager» av Jan Kjærstad. Og så har jeg hørt mye fint om «Der ingen var einsam» av min gode venn Arill Riise.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Den er vanskelig … Kanskje den lille glassengelen? Et av barna kjøpte den for egne penger som liten, og den henger på juletreet ved siden av den jeg kjøpte for mine penger og ga til moren min da jeg var liten.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Bruken av kunstig intelligens blir nok en av flere. Forhåpentligvis kommer det en bok som skaper engasjement og stor ståhei.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– En bok av en stor og klok tenker, som kommer til å bli savnet: Thomas Hylland Eriksens «Syv meninger med livet».

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Et kjedelig svar kanskje, men som gir seg selv: At flere leser flere bøker, ikke minst barn og unge. Jeg er bekymret for hvem vi blir dersom vi ikke er «et lesende folk». Barne- og ungdomsbøker får forresten altfor lite omtale!

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Det må bli Prøysen. Han er så befriende lite elitistisk og pretensiøs. Herlig ujålete! Jeg kan ikke fordra jåleri.

