Slår et slag for lesesirkler

LUKE 17: I dag besøker vi en travel Caroline Heitmann, markedssjef hos Norli.

Caroline Heitmann (f.1972) er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har bred erfaring fra netthandel, markedsføring og digitalisering innenfor bokbransjen og telekom. De siste ti årene har hun hatt stillingen som markedssjef i Norli.

– Hvor tilbringer du jula i år, Caroline?

– Vi skal til svigerfar i Kristiansand, sammen med min mor, barn og øvrig familie. I bilen kommer De Lillos «Tog til Kristiansand» til å gå på repeat, som alltid når vi kjører nedover.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– At jentene mine kommer hjem til jul. I år kommer den ene først på julaften; hun jobber med boksalget hos Norli i Bergen fram til siste slutt. Den andre er vakt i militærleir på Rena, og kommer ikke før i romjulen. Litt tøft for mor, det.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jævla menn av Andrev Walden er årets nummer en for meg. Akkurat nå leser jeg Kintu av Jennifer Nansubuga Makumbi. En bredt anlagt slektsroman fra Uganda, som tar for seg andre sider av landets historie enn slavedrift og kolonialisme. Anbefales!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Kontoret – hanseatenes historie av Øystein Hellesøe Brekke. Uhyre interessant, lærerik og ikke minst fornøyelig. Utrolig nok er dette den første skikkelige boka om hansaperioden.

Evil grandma – Line Baugstø. Herlig morsom og samtidig sår feelbad-roman hvor mange vil finne noe å kjenne seg igjen i.

Divnas bok – Karoline Mirković. En vakker, lavmælt bok, med fine beskrivelser av somrene i de zlatiborske fjellene. Sterkt om hvordan det jugoslaviske miljøet i Norge ble splittet da krigen brøt ut – og hvordan barnet Divna gikk fra å være jugoslav til utfrosset serber.

Jeg slenger på en fjerde: Torkel Damhaugs psykologiske roman Forræder. Jeg studerte i Bergen på 80/90-tallet, og denne er spot on til tidligere medstudenter.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Det må være dukkehuset jeg fikk som femåring. Den Sputnik-CDen jeg fikk av mannen mitt et år, utmerker seg i den andre enden av skalaen.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Abid Rajas «Min skyld». Den er viktig på så mange måter.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At Høyre og FrP legger bokmomsen død. Bokmoms er vel det mest litteraturdrepende budsjettforslaget som noensinne har vært foreslått.

Også ønsker jeg med en felles innsats for å gjøre lesesirkler trendy – blant kvinner, men ikke minst blant menn og unge. Jeg ønsker meg en kul «standard» for hvordan man poster bilder av lesesirkler i sosiale medier – slik at det kan bli like hot som isbading ble under covid. Vi gjorde en spørreundersøkelse for noen år siden, som viste at 40 prosent av dem som er med i lesesirkler, har holdt på i over 10 år. 1000 nye lesesirkler i 2025! Jeg kan ikke tenke meg noe annet tiltak som kan ha like mye effekt på lesing, som at lesesirkler blir en trendy greie.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Det er lett: Sølvguttene! Årets eneste julekonsert var imidlertid nå i helgen med Tigerstaden Popkor i Sagene kirke. Vakkert!

