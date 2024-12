Subjektprisvinneren i litteratur

LUKE 18: Bak luka finner vi bokhøstens mest kontroversielle, Steinar Suvatne.

I går kveld mottok Dagbladet-journalistene Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant Subjektprisen i litteratur (Årets litteratur) for boka «Partiet».

Ingen forfattere har i år fått like mye omtale som parhestene Jørgen Gilbrant og Steinar Suvatne. Partiet (Gyldendal) har da også ligget på bestselgerlistene helt siden den utkom i september.

Boken tar for seg Arbeiderpartiets nedgang under Jonas Gahr Støres ledelse, og utforsker årsakene til partiets fall fra å være Norges største parti til å miste denne posisjonen. Boken baserer seg på over 70 anonyme intervjuer med personer fra både partiet og fagbevegelsen, og fremhever dype interne konflikter og maktkamper som forfatterne mener har svekket partiet.

Det er særlig metodebruken som har vært utsatt for debatt.

Både Jørgen Gilbrant og Steinar Suvatne er til daglig politiske journalister i Dagbladet. Som 20-åring flyttet Suvatne fra Søgne til Oslo for å studere statsvitenskap. Han startet sin karriere som praktikant i Utenriksdepartementet og jobbet senere tre år i NRK Dagsnytt 18. I 2014 begynte han som politisk journalist i Dagbladet.

– Gratulerer med Subjektprisen! Hvor skal du hvile deg i jula, Steinar?

– Takk. Jula blir på hytta i Trysil som jeg kjøpte i sommer. Jeg er ikke født i går, så det var viktig for meg å slå til mens renta var høy. Slik kan jeg virkelig få kjenne på at jeg lever. Disse rente- og strømkostnadene er det nærmeste vi privilegerte 2024-forfattere kommer ekte forfatterlivsstil.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Krangling over hvem som egentlig fikk mandelen, skuffede barneansikt når pakkene åpnes og en full onkel. Da kjenner jeg juleroen senke seg i kroppen.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Primært min egen bok, «Partiet», tilgjengelig for skarve 399 kroner på Ark, Norli eller hvor enn du kjøper dine bøker. Utover dette elsket jeg Antonio Scuratis bok om Mussolini, men den er ikke gitt ut i år, da. Jeg bare var litt sein til festen.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Som enhver forfatter gir jeg selvsagt bort min egen bok, ettersom jeg fortsatt har en liten bunke på kontoret hjemme. Dette er jo bøker Gyldendal har gitt meg, så her kan jeg spare penger og samtidig gi inntrykk av at familien får noe virkelig emosjonelt viktig i år. Og den i rommet som åpner pakken og ikke roper «jo men, Steinar, jeg har jo selvsagt kjøpt boka di for lenge siden!», den skal få unngjelde.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Playstation. Jula 1997. Episke minner fra Crash Bandicoot. Dårligste gave? Jula 1996, da jeg trodde jeg skulle få Playstation.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Nye «plagiatanklager» fra Aschehoug, avfyrt i vildens sky akkurat som sist. Hvem får unngjelde denne gang, mon tro? Pass opp, alle mann! Vi får jo bare anta at også 2025-anklagene ender med en flau seanse etter en rask faktasjekk fra VG. Never change Aschehoug, never change…

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Igjen må jeg trekke frem min egen bok, «Partiet», tilgjengelig for alle norske grunnskoler til en meget hyggelig pakkepris dersom man kjøper 10 000 eller flere eksemplarer. Utover denne, hva med «En tid for alt» av Knausgård? Den er jo fin.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Høyere royalty til forfattere. Og lavere renter på hytter.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Ingen jul uten Donald. Trump.

