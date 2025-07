Far, fiksjon og ferieplaner

DAGENS SOMMERGJEST: Denne våren har forfatter Didrik Morits Hallstrøm gitt ut roman om en fraværende far og lansert en NRK-dokumentar om sin egen. Begge prosjektene ga han innsikt, samt følelsen av å få faren tilbake.

Denne våren har forfatter Didrik Morits Hallstrøm vært aktuell med to prosjekter som omhandler far og sønn-forhold. I januar kom han ut med romanen «Alle andre steder enn her» om forholdet til en fraværende far. Samme måned kom NRKs dokumentarserie «Agenten – pappas liv og løgner» der Hallstrøm utforsker farens liv som hemmelig agent – en serie som ble nominert til Gullruten i mai.

– Men dine ord, hvordan vil du beskrive romanen?

– Alle andre steder enn her er en bok om å forsøke å bli kjent med sin egen far før det er for sent. Romanen utforsker arv, depresjon og litterært arbeid satt i en hektisk barnefamilie.

– Hva ga det deg å jobbe litterært med tematikken far-sønn?

– Mye, egentlig. Jeg fikk ryddet opp i masse tanker som hele tiden har forstyrret og forurenset andre ting jeg har skrevet. Dessuten fikk jeg faren min tilbake.

– Hvordan var det å jobbe med noe av samme tematikk i TV-serien?

– Helt nødvendig. Jeg trengte å skape mitt eget rom for å prosessere alt som skjedde, fritt for kameralinser og regi. Noe som gikk innover og ikke utover. Det er det jeg er best på.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Uavgjort mellom Morgon i det nedbrente huset av Margaret Atwood og Alt som skranglar av Erlend Skjetne.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den nye til Caroline Kaspara Palonen, Jeg har det ikke i meg å bli klassekontakt. Sjeldent har en tittel snakket så direkte til meg.

– Hvilke planer har du for ferien?

– Frankrike og hagen.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Tid.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Østers og pommes frites. Noe hvit Burgund.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg er ganske antisosial. Hadde egentlig vært helt ok og spist alene.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Geir som driver bruktbokhandelen Bokmannen i Volda.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Sagt opp. Jeg klarer ikke tanken på å bestemme over andre mennesker. Ordet minister gjør meg uvel.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Hele verden er der inne. I hvert fall det som betyr noe.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Upublisert roman av Stig Sæterbakken funnet på loppemarked

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Går det bedre nå? Ja.