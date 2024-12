Julebiennale og snorkling i Filippinene

LUKE 16: – Jeg har innført julebiennale – annethvert år hjemme og annethvert år på reise. Det holder med jul annet hvert år for meg, sier Erika Fatland.

Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak luke nummer seksten finner vi Erika Fatland.

Bokhandlerprisvinnerens bok, Sjøfareren, blir garantert å finne under mange juletrær i år. Selv tilbringer hun julen med late dager, snorkling og bøker på Filippinene.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Jeg ble utsatt for heftig propaganda fra det filippinske mannskapet som jeg feiret jul sammen med på bilfrakteskipet i fjor, så i år går turen til Filippinene. Gleder meg til late dager med snorkling og lesing. Jeg er ikke så flink til å ligge på stranden og slappe av, men satser på at mengdetrening gir resultater.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Når jeg er hjemme i Norge, er Tre nøtter til Askepott obligatorisk. Jeg synes egentlig det er litt stress med jul, skal jeg være ærlig, selv om det selvsagt er hyggelig også. Det holder med annethvert år for meg, så jeg har innført julebiennale. Annethvert år hjemme, annethvert år på reise.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Nylig leste jeg Aleksej Navalnyjs selvbiografi «Patriot». Den gjorde sterkt inntrykk. Utrolig hvordan han aldri mistet hverken humoren eller kampviljen.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– I tillegg til Sjøfareren – hjemmelagde julegaver er som kjent de beste – gir jeg bort hva som helst av Svetlana Aleksijevitsj. Lungeflyteprøven av Tore Renberg havner nok under minst ett juletre i år. Min fire år gamle nevø er i dinosauralderen, så til ham vanker det flere bind av Dinosaur-gjengen. Det fine med bøker, er at det finnes bøker for alle, uansett hvor gammel man er eller hva man interesserer seg for.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Da jeg var barn, fikk jeg en fiolin til jul en gang. Jeg spiller ikke lenger, men hadde veldig stor glede av den i mange år.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023? (Går ut fra at du mener 2025?)

– Kunstig intelligens. Vi har bare sett begynnelsen. Og krangel om penger – det er valgår, og det er alltid lett å skåre billige poenger med å ta småpenger fra kulturen. Som Høyres ukloke utspill her om dagen om å fjerne momsfritaket på bøker.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– Sapiens av Yuval Noah Harari. Tror vi alle har godt av å løfte blikket iblant og tenke stort. Boken er ikke uten svakheter, men desto mer interessant å diskutere og tenke rundt.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At innkjøpsordningen for generell sakprosa skal bli like god og forutsigbar som ordningen for skjønnlitteratur. Både for voksne og for barn og unge. Forskjellsbehandlingen av sakprosa og skjønnlitteratur er hårreisende gammeldags og må ta slutt. Virkeligheten er minst like viktig som fantasien.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Askepott, selv om jeg kan alle replikkene utenat. Eller kanskje nettopp derfor.

