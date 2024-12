Julehus og Hans Rotmo – slik blir det jul i Steinkjer

LUKE 7: Aslaug Gaundal skal feire jul i "en juledrøm av et hus, med nisser i hver en krok".

Førjulstid betyr julekalender – også på Bok365. Hver dag frem til julaften inviterer vi forfattere og bransjefolk til å dele alt fra årets beste leseopplevelser til høytidsminner. Bak syvende luke finner vi Aslaug Gaundal.

Kommunikasjonsansvarlig for Litteraturhuset feirer julen hjemme i Steinkjer – men ikke før hun har tatt noen ekstra førjulsvakter på Bislet Bok.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Tradisjonen tro: hjemme i Steinkjer hos foreldrene mine. I en juledrøm av et hus, med nisser og annen julepynt i hver en krok.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Nære og kjære – helst så mange av dem som mulig. Det er det mest essensielle, men noen førjulsvakter på Bislet Bok, mammas uendelige sorter med julekjeks og Hans Rotmos julemusikk bidrar også til den riktige julestemninga.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Her vil jeg dra fram den utrolig gode boka til Bislet Bok-kollega Pia Edvardsen: En velskapt pike. En uredd og svært velskrevet beretning om å leve på akkord med seg selv, definitivt den mest lærerike boka jeg har lest i år. I tillegg har jeg hatt stor glede av å gjenoppdage Han Kang etter hun ble tildelt Nobelprisen, og har omsider fått lest Vegetarianeren. Den kommer til å sitte i lenge. Han Kang har valgt seg et virkelig slående og minneverdig motiv, som belyser tema som kjønnsroller, ufrihet og kvinneundertrykkelse på effektfullt vis.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Som nord-trønder er det en bok som peker seg ut som særlig interessant gavebok for min del i år: Bloddråpetall av Ingrid Storholmen. Stormholmen skriver skjønnlitterært med utgangspunkt i HUNT-undersøkelsen, en helseundersøkelse som så godt som alle jeg kjenner fra oppveksten har tatt del i. Ønsker meg den selv!

– For øvrig har året inneholdt særlig mange gode debutanter, som i disse dager gjester Litteraturhuset under et av årets virkelige høydepunkt: De store debutantdagene. Jeg håper bøkene deres havner under mange juletrær i år! Jeg har for eksempel kost meg med Jonas Hansen Meyers Nachspielet til Lippmann etter juleballet på Midtstuen skole, 1998 og tenker at det er en ypperlig julegave, kanskje særlig til unge voksne. Meyer beskriver ungdomsskolen med et Discovery channel-aktig tilsnitt, som resulterer i en særdeles underholdende beretning om kampen for å klatre i det sosiale hierarkiet som ungdomsskoleelev.

– Jeg kommer nok også til å pakke inn Det blodige rommet og andre fortellinger av Angela Carter, en av de første utgivelsene til Meteor forlag. Jeg gir den til noen i nær omgangskrets, slik at jeg kan insistere på høytlesning av eventyrene i romjula!

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Uten tvil: Playstation 2. Jeg trodde rett og slett ikke det var mulig å få, og ble helt perpleks når jeg pakka den opp som 12-åring!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2025?

– Jeg tror også neste år blir preget av KI-debatt. Det kommer stadig nye bruksområder og flere og flere brukere, og utviklingen ser ikke ut til å bremse, heller akselerere. Så jeg tror det vil være mye å debattere, for alle deler av litteraturfeltet.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2025, hvilken ville det vært?

– MAUS av Art Spiegelman. Den har alle godt av å lese, og jeg tror det er den Holocaust-beretningen som kan fungere aller best for ungdom.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Det føles overveldende å skulle ønske seg noe på vegne av hele det mangefasetterte Kultur-Norge, og det er mange aktører i bransjen som virkelig fortjener sine ønsker oppfylt. Men litt overordnet ønsker jeg meg at kulturen i enda større grad ble et samlingspunkt for ulike grupper i samfunnet, og at kunst, teater og litteratur får større plass i folks samtaler og hverdagsliv.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Donald, eller Disney mer generelt, er nok det som er mest jul for meg! Men likeså viktig er det å sikre seg juleheftet til Asterix (og hente fram gamle utgaver, selvsagt).

