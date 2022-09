FLAMME-BOKHØSTEN: Det er ingen trender som preger Flammes høstliste – bare forfattere med tydelige og stilsikre stemmer.

Ute endres fargene, og i bokhandlerne kommer det nye bøker inn. Det betyr bare én ting: Det er bokhøst. De neste ukene blar vi oss gjennom forlagenes bokhøst og gir dere lesere et innblikk i hva forlagene har å by på denne høsten. Nå er turen kommet til Flamme.

Vi starter med tre titler man burde merke seg fra høstlisten:

Alt som skranglar av Erlend Skjetne. Skjetne er sjangermessig tilbake der han startet og har skrevet en diktsamling om de forsøkene en far gjør på å forstå sin språkløse datter. Øyeblikk av kjærlighet og ømhet, avløses av dyp fortvilelse og raseri. Diktene er preget av en slags fremmedgjøring, til tross for at det er hverdagslige situasjoner som skildres.

Så vanskelig og så utrolig enkelt av Ellen Mari Thelle. Sykdom og død møter hverdagsliv med koronarestriksjoner, korpskonserter og bilturer til Ekely. Når morens demens forverres og hun får behov for døgnkontinuerlig omsorg, forandrer Lines verden seg. Det som en gang var et solid eksistensielt reisverk, ligner stadig mer på en ruin hvor det livet hun og moren har levd, ligger i biter rundt henne. En inderlig roman om familierelasjoner, skjønnhet og det forgjengelige livet.

Bjørnholt vgs av Sarah Zahid. Sarah Zahids andre diktsamling dreies, som tittelen foreslår, rundt Bjørnholt videregående skole på Søndre Nordstrand i Oslo. Den følger særlig to elever på skolen: Nawal og Sergio. Begge står, som så mange ungdommer med innvandrerbakgrunn gjør, i en front mot front kollisjon av ulike narrativ. En engstelig, rasende, håpefull og utstøtt diktsamling.

Bredt tematisk og sjangermessig spenn

– For oss er det viktig at enhver bokhøst spenner bredt både tematisk og sjangermessig, det er dermed ingen trender som preger høstlista vår. Flamme-høsten 2022 representerer poesi, noveller, romaner, kortromaner, dystopier, boksingler og sjangerutfordrende litteratur. Det som er typisk for våre utgivelser er vel heller at alle forfatterne våre har tydelige og stilsikre stemmer, sier Dina Borge, markedskoordinator i Flamme.

Flamme utgir også novellesamlingen til Geir Angell Øygarden, Frastøtende tyngdekraft.

– Øygarden er kanskje først og fremst kjent som en raus og kompromissløs sakprosa-forfatter. Årets utgivelse er et knippe stramme noveller som varierer sterkt tematisk fra forskjellige nedslagsfelt: en romfartsstasjon mange år fram i tid, studenter som selger pølser for å tjene til livets opphold eller en soldat som blir drept under den spanske borgerkrigen. Øygarden viser seg med denne utgivelsen som en allsidig forfatter som behersker novellekunsten. Felles for novellene er Øygardens litterære raushet og vidd, sier Borge.

Debutant – men ikke uerfaren

Flamme utgir også én debutant denne høsten:

– Louise Jacobs er høstens debutant på Flamme, men uerfaren er hun ikke. Hun har skrevet flere pamfletter og er for mange kjent for sine performancer og opplesninger. Hennes skjønnlitterære debut bærer bud om en særegen stemme. Via Florentin er absurd, tragikomisk, assosiativ og utleverende, sier Borge.

