GENERELL-BOKLISTA: Harstad-forlaget Utenfor allfarvei topper Boklista med to bøker, blant annet Britt Marie Byes (bildet) "Forlatte hus".

– Det er en helt uvirkelig følelse å se sitt eget navn på en bestselgerliste av noe som helst slag – og i sær en litterær en, sier Britt Marie Bye.

Boken hennes, Forlatte hus (Utenfor Allfarvei) går rett inn på førsteplass på generell-boklista.

– Jeg må innrømme at jeg har vært innom flere bokhandlere som en slags fysisk ‘klype meg i armen’, for å se at det faktisk er sant! Samtidig så vet jeg jo at jeg har et forlag og en forlegger i ryggen, som har jobbet beinhardt i lang tid for at nettopp denne drømmen skal gå i oppfyllelse. Det Veronica Melå nå har fått til, det må man ha mange nordnorske kraftuttrykk for å beskrive!

– Usigelig stolt

For det lille Harstad-forlaget kan ikke bare skryte på seg førsteplassen på ukens bokliste – men også tredjeplassen, med Moillkos i mørketida.

– Det føles som om det er barna mine som har inntatt seierspallen etter kraftprestasjoner. Jeg er usigelig stolt, og veldig glad på forfatternes vegne, sier forleggeren, og legger til:

– Jeg har vært både redaktør og designer for både Moillkos i mørketida og Forlatte hus, dermed føles det jo ekstra bra for meg personlig at bøkene får så mye skryt.

Boklista for generell litteratur – Uke 35 – 2021

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Britt Marie Bye Forlatte hus Utenfor allfarvei Ny 1 2 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 2 4 3 Camilla Johansen Moillkos i mørketida Utenfor allfarvei Ny 1 4 Lasse L. Matberg Lassestrikk Vigmostad & Bjørke Ny 1 5 Desirèe Andersen Min sunne livsstilsdagbok Strawberry 4 3 6 Emma M. Garlant Valp: Alt du må vite om ditt nye familiemedlem Cappelen Damm 1 2 7 Dag O. Hessen Liv Cappelen Damm Ny 1 8 Vanessa Springora Samtykket Oktober Ny 1 9 Ida Gran-Jansen Kjempesmart - Helt enkelt Pullman Publishing 5 4 10 Aicha Bouhlou Aichas salatfantasier Gyldendal 8 18 11 Jan Grue Hvis jeg faller Gyldendal 7 3 12 Anne Sverdrup-Thygeson Insekter i Norge Kagge 6 6 13 Victoria Frostmann Skau Jeg angrer ikke på at jeg elsket deg Kagge Ny 1 14 Stine S. Ommedal Sy selv 2 People Egmont 11 2 15 Annabell Stefanussen Fredsarbeid i heimen Cappelen Damm 9 3