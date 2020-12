– Noe kav og mye varme

LUKE 7: Harald Stanghelle trenger kun "kav og menneskelig varme" for at det skal bli jul. I år kommer nok hans "Kongen forteller" til å befinne seg under mange juletrær - noen av dem sørger han for selv.

– Hvor tilbringer du jula i år? – Hjemme på Røa i Oslo. – Det blir ikke jul uten … hva? – Noe kav og mye menneskelig varme. – Hva har vært årets store leseopplevelse for deg? – Tore Renbergs Tollak til Ingeborg – Har det kommet noe positivt ut av dette siste, underlige året? – Det positive har vært å se alle som gjør det beste ut av en tøff situasjon. De mange som rett og slett gjør så godt de kan. – Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år? – Roy Jacobsens Bare en mor, nyutgaven av jubileumsromanen Markens Grøde, sterkt og gripende illustrert av Håkon Gullvåg samt naturligvis min egen Kongen forteller. – Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese? – Umulig spørsmål, men kanskje Oscar Wildes Bildet av Dorian Gray. Til tross for at det er skummelt å anbefale en slik bok til andre. – Beste julegaven du noensinne har fått? – Det var da jeg like før en jul fikk vite at jeg skulle bli far. – Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021? – Det aner jeg ikke, har dessuten alltid vært en elendig spåmann. – Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott? – Prøysen.