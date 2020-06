«Arv og miljø» på sølvplass

I morgen får du vite hvem som vinner kåringen Tiårets roman. Vigdis Hjorth er på sølvplass.

Hvilken roman fra årene 2010-2019 er den beste? Avstemningen er avsluttet. Lesernes stemmer er slått sammen med juryens og de neste dagene skal vi presentere de ti beste fra nr. 10 til nr. 1.

Vi startet med en liste på femti romaner, og selvsagt ble det bråk av utvalget. Les Tomas Espedal hardt ut mot BOK365-kåring

Juryen har bestått av bokhandler Angelique Heggheim og anmelderne Janneken Øverland, Leif Gjerstad og Vidar Kvalshaug.

Her er nedtellingen til førsteplassen:

10. Slåttekar i himmelen av Edvard Hoem

9. Svøm med dem som drukner av Lars Mytting

8. En dåre fri av Beate Grimsrud

7. Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger

6. Når landet mørknar av Tore Kvæven

5. Unnskyld av Ida Hegazi Høyer

4. Fiolinane av Jan Roar Leikvoll

3. Byens Spor / Skyggeboken av Lars Saabye Christensen

2. Arv og miljø av Vigdis Hjorth

Arv og miljø fra 2016 er en roman om et brutalt arveoppgjør, en dyp familiekonflikt og en heftig overgrepsanklage. Den er en av tiårets mest roste og premierte, og en av de mest omstridte. Etter utgivelsen oppsto en debatt om bruk av levende modeller i skjønnlitteratur. Den voksne hovedperson Bergljot, eldste datter i familien, mener hun er blitt seksuelt misbrukt av faren. Mora og søstrene har andre versjoner av det som skjedde i fortiden. Fordelingen av to hytter utløser konflikten, men for Bergljot er det noe langt alvorligere som står på spill, enn en banal arvestrid. I et så viktig forfatterskap som Hjorths, er det ingen tvil om at denne romanen peker seg ut som en av hennes aller beste, også stilistisk. Da Hjorth – for andre gang – fikk Kritikerprisen, skrev juryen at språket i boka var «tvilende og følelsesladd», «glassklart, selvsikkert og analytisk». Romanen fikk også Bokhandlerprisen og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris og den høythengende National Book Award (2019).

JANNEKEN ØVERLAND