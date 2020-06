Saabye inn på pallen

Nedtellingen av Tiårets roman er på oppløpssiden. På tredjeplass: "Byens spor/Skyggeboken", siste bind i trilogien.

Hvilken roman fra årene 2010-2019 er den beste? Avstemningen er avsluttet. Lesernes stemmer er slått sammen med juryens og de neste dagene skal vi presentere de ti beste fra nr. 10 til nr. 1.

Vi startet med en liste på femti romaner, og selvsagt ble det bråk av utvalget. Les Tomas Espedal hardt ut mot BOK365-kåring

Juryen har bestått av bokhandler Angelique Heggheim og anmelderne Janneken Øverland, Leif Gjerstad og Vidar Kvalshaug.

Her er nedtellingen til førsteplassen:

10. Slåttekar i himmelen av Edvard Hoem

9. Svøm med dem som drukner av Lars Mytting

8. En dåre fri av Beate Grimsrud

7. Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger

6. Når landet mørknar av Tore Kvæven

5. Unnskyld av Ida Hegazi Høyer

4. Fiolinane av Jan Roar Leikvoll

3. Byens Spor / Skyggeboken av Lars Saabye Christensen

Få behersker bedre enn Lars Saabye Christensen kunsten å dykke ned i detaljer som når de løftes fram tegner et langt større bilde. Spesielt gjelder dette når han tar utgangspunkt i de strøkene av Oslo han selv har vokst opp i, slik som i Byens spor-trilogien. Her byr han på en tidsreise gjennom snaue tre tiår av etterkrigstidas Oslo som renner over av varmt vemod, skjør sårhet og melankolsk skjønnhet.

I trilogiens avsluttende bind, Skyggeboken fra 2019, tar forfatteren også et emosjonelt grep ved å skrive inn noen av sine gamle romanhelter og seg selv i handlingen. Det er som om han vil samle sine nærmeste rundt seg til avskjed, der han (preget av sykdom) lar egne tanker og refleksjoner flette seg inn i betraktningene rundt Maj Kristoffersen og hennes samtid.

Det hviler en vemodig sorg over Skyggeboken, en bok der tapet smerter og uvissheten plager. Men det stiger også en varme opp fra sidene, der forfatteren kjærlighetsfullt følger sine karakterers vandring på livets vanskelige vei.

«Hvis dette er hans avskjed som forfatter, vil den sette varige spor» skrev jeg i min anmeldelse av Skyggeboken. Sikkert er i hvert fall at Byens spor/Skyggeboken uansett vil bli stående som et hovedverk i et av vår samtids største forfatterskap.

LEIF GJERSTAD