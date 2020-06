Grotesk bok på fjerdeplass

Nedtellingen i kåringen av tiårets roman fortsetter. Avdøde Jan Roar Leikvolls roman fra 2010 gjør det skarpt.

Hvilken roman fra årene 2010-2019 er den beste? Avstemningen er avsluttet. Lesernes stemmer er slått sammen med juryens og de neste dagene skal vi presentere de ti beste fra nr. 10 til nr. 1.

Vi startet med en liste på femti romaner, og selvsagt ble det bråk av utvalget. Les Tomas Espedal hardt ut mot BOK365-kåring

Juryen har bestått av bokhandler Angelique Heggheim og anmelderne Janneken Øverland, Leif Gjerstad og Vidar Kvalshaug.

Her er nedtellingen til førsteplassen:

10. Slåttekar i himmelen av Edvard Hoem

9. Svøm med dem som drukner av Lars Mytting

8. En dåre fri av Beate Grimsrud

7. Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger

6. Når landet mørknar av Tore Kvæven

5. Unnskyld av Ida Hegazi Høyer

4. Fiolinane av Jan Roar Leikvoll

Det finnes ikke mange bøker som dette hvis man ser i den norske skjønnlitteraturhylla. Dette er en bok som skiller seg ut på veldig mange plan. Den er grotesk som fy, og skrevet med en elegant penn som gjør at mange av de rystende hendelsene tidvis blir morsomme og vakre. Da jeg leste denne skjønte jeg fort at jeg hadde en bok i hendene som for mange ville oppleves som en bortgjemt skatt og noe helt spesielt og særegent.

Jan Roar Leikvoll liker å legge handlingen inn i dystopiske scenarioer, og i Fiolinane møter du en gutt og hans familie som bor på en slags søppelfylling i et fiktivt ørkenlandskap. Han kjenner ikke til noe annet enn denne tilværelsen, dette livet. Det er hardt, tungt og brutalt og når man ikke tror det kan bli verre så toppes det igjen med noe enda mer oppsiktsvekkende. For Leikvoll sparer ikke på noe ; incest, nekrofili, kannibalisme og familevold. Likevel er han flink til å skildre med store motsetninger, livet og døden, det dyriske og det menneskelige, det gode og det vonde, sorgen og håpet. Dette er nok ikke en bok skrevet for massene, men for de som oppdager denne sjeldne perlen gir den et ypperlig grunnlag for ettertanke og diskusjon da det ligger mye mellom linjene.

Jan Roar Leikvoll ble nominert til kritikerprisen, mottok Nynorsk litteraturpris, Sigmund Skard-stipendet og Bjørnsonstipendet for denne romanen som kom på Samlaget i 2010.

ANGELIQUE HEGGHEIM