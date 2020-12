Varmelampe i corona-kulda

ANMELDT: Charlie Mackesy har komponert en klok og hjertevarm sjarmbombe av en bok.

Britenes store bokhandlerkjede Waterstones har kåret den til Book of the Year. Det samme har Barnes & Noble i USA gjort. Her hjemme trykker forlaget Fontini boken i stadig nye opplag.

Det er til å forstå. Forfatteren og kunstneren Charlie Mackesy har truffet noe hos leserne med sin bok Gutten, muldvarpen, reven og hesten.



Charlie Mackesy:

Gutten, muldvarpen, reven og hesten

Illustrert livsvisdom / selvutvikling

Fontini

122 sider

Kristian Baardsen

Samtalene bærer boken

Hva skjuler seg mellom permene? I boken møter vi de odde vennene gutten, muldvarpen, reven og hesten, som sammen skal utforske verden. Vel, i fysisk forstand gjør de egentlig ikke det. Historien, hvor de også beveger seg gjennom en storm, er underordnet, og mer et påskudd for refleksjoner. Det er samtalene mellom de fire som er det bærende elementet i boken.

Samtalene er gjerne konsentrert ned til en setning eller tre i hver sekvens. Som:

«Hva er det modigste du noen gang har sagt» spurte gutten. «Hjelp», sa hesten.»

Eller: «Jeg er så liten», sa muldvarpen. «Ja», sa gutten «men du trenger ikke være stor for å være viktig.»

Vennskap og kjærlighet

Her er livets store spørsmål destillert ned i de små episodene og funderingene til våre fire venner. Gutten, muldvarpen, reven og hesten er en bok om vennskap og håp, den viktige verdien av å være snill – mot andre, men også mot seg selv. Grunnfilosofien er enkel: Vennskap og kjærlighet er viktigere enn karriere, prestasjonsjag og materielle goder. Man må ikke alltid være tøff eller interessant.

Faren for å skli på banalitetenes bananskall er overhengende. Men det skjer ikke i Charlie Mackesys bok. Det har med helheten å gjøre. En usedvanlig vakker bok er det blitt – komponert av akvareller, kalligraferte tekster og nærmest skisseaktige blekktegninger. Og en fortelling fremført med hjertevarme og humor, ispedd en og annen kaffeflekk og noen hundespor.

Det handler også om at dette på sett og vis virker som en kjent visdomskrukke. For bakom trærne synger A.A. Milne. Her er det langt under hundre meter til Hundremeterskogen, og det er vanskelig å ikke få assosiasjoner til en og annen replikk fra Ole Brumm og hans venner.

En trygg havn

Mackesys bok toppet den norske bestselgerlisten for oversatt sakprosa for oktober-november. Kategoriseringen kan definitivt diskuteres – på sett og vis befinner vi oss nærmere det skjønnlitterære landskapet. Men målgruppen forlaget sirkler inn – at boken virkelig passer til lesere i alle aldre – er det for en gangs skyld lett å si seg enig i.

«Kanskje den minner oss om hvordan det er å være barn igjen. Kanskje den virkelige verden er komplisert og til dels skremmende. Boka er en trygg havn, kan hende, og folk finner trøst i budskapet». Det var Mackesys egen teori om salgssuksessen i et intervju i det ferskeste nummeret av Bok & samfunn.

Det kan han ha rett. Gutten, muldvarpen, reven og hesten treffer noe universelt og godt mange av oss trenger i litt tøffe tider. Slik sett er det ikke så underlig at denne havner under svært mange juletrær i år. De er heldige de som får den.

VEBJØRN ROGNE