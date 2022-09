Feirer femti med krim i hagen

I morgen Rivertonklubben feirer 50-årsjubileum med krim-stjernelag i Aschehougs hage.

Denne helgen feirer Rivertonklubben sitt 50-årsjubileum. Og for første gang åpner Aschehoug hagen utenfor villaen i Drammensveien 99 i Oslo for andre enn forlaget og lar Rivertonklubben feire sitt jubileum med arrangementet KRIM I HAGEN.

Lørdag kl. 15 – 18 kan publikum møte et stjernelag av Norges mest kjente forfattere, både de som har vært med lenge og de som er ferske, i samtale med dyktige intervjuere. Arrangementet er gratis og åpent for alle, og det blir salg av forfriskninger.

Rivertonklubben er et kriminal-litterært selskap som ble stiftet i 1972 for å fremme god norsk kriminallitteratur. Klubben har i dag ca. 160 medlemmer – i all hovedsak norske krimforfattere, men også redaktører, dramaturger, bokanmeldere og filmskapere som jobber med krim. Siden 1973 har Rivertonklubben delt ut den kriminallitterære Rivertonprisen: Den gylne revolver.

Etter «Krim i hagen» blir det jubileumsfest for klubbens medlemmer og norske og skandinaviske samarbeidspartnere, også det i Aschehougs hage.

Programledere er Kari Birkeland og Sarah Natasha Melbye.

Programmet for «KRIM I HAGEN»

15:00 Åpning

15.02 Arctic Noir

Grethe Bøe

Monica Kristensen

Ørjan Karlsson

15.25 Flere bein å stå på

Gunnar Staalesen

Trude Teige

Kjell Ola Dahl

15.55 Partners in crime

Geir Tangen og Agnes Matre

16.10 Nytt blod

Silje Ulstein

Johan Høst

Randi Fuglehaug

16.25 Fra perm til skjerm

Jørn Lier Horst

Sven Nordin

16.55 Krim-Quiz med Knut Nærum

17:15 Møt «Den redselsfulle» Unni Lindell

17:35 Møt vinnere av vår høyeste utmerkelse – Rivertonprisen

Unni Lindell

Gard Sveen

Chris Tvedt

17:55 Resultater Krimquiz