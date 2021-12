Bonniers lydbok-utfordrer trykker på startknappen senere i dag: – Vi skal tilby over 500.000 bøker innen kort tid.

Det har vært en offentlig hemmelighet lenge, men nå blir det virkelighet: I dag lanseres BookBeat i Norge. Gjennom høsten har den svenske strømme-giganten hatt forhandlinger med de store forlagene. Allerede nå er avtaler med Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke, Strawberry og Harper Collins Norge på plass. Går alt som BookBeat planlegger, vil de om kort tid kunne tilby de norske brukerne et bibliotek på over 500.000 lyd og e-bøker.

Vil investere mye

– Endelig! Vi har lenge hatt ambisjoner om å lansere i Norge. Da forholdene ble lagt til rette tidligere i år føltes det som et naturlig neste skritt å få på plass en norsk versjon av tjenesten for å komme raskt inn på markedet. Vi ser også at det er rom for å ta en posisjon ved å tilby norske lyttere den beste kundeopplevelsen når det kommer til strømming av lydbøker. Målet er å på sikt nå minst 100 000 brukere, noe som føles oppnåelig gitt den veksten vi ser i det norske bokmarkedet, sier Niclas Sandin, CEO i BookBeat.

Når vi utfordrer Sandin til å definere «på sikt», sier han:

– Så fort som mulig, og vi kommer til å investere mye for å nå det målet. Under årets første ni måneder økte vi antallet brukere med 47 prosent og inntektene med 39 prosent. Vi sikter på å nå 600 000 betalende brukere ved årsskiftet og å lande på rundt 700 millioner svenske kroner i omsetning i år.

Tøff fight

Dermed blir konkurransen enda tøffere på det norske lydstrømme-markedet. Markedslederen Storytel (nå Cappelen Damm/Egmont), nå med over 150 000 abonnenter, rådet først grunnen alene, før Lydbokforlaget (Aschehoug og Gyldendal) etablerte konkurrenten Fabel våren 2017. Allerede sommeren 2018 kunne Fabel melde at de nærmet seg 50 000 abonnenter. Ved inngangen til året meldte også svenskbaserte Nextory at de var på vei inn i Norge, og i mai var det klart for norsk launch av Shadi Bitars gründereventyr. Også Ebok.no/Vigmostad & Bjørke gikk tidlig i mai ut med melding om en storsatsing, hvor de skulle lansere strømmetjeneste sammen med Coop – men deretter har det vært tyst.

BookBeat-eier Bonnier kjøpte i fjor opp Strawberrys forlagsvirksomhet, solgte tidligere i år sin andel av Cappelen Damm til Egmont, og kjøpte nylig Petter Stordalen fullt og helt ut av Strawberry Publishing, som ved årsskiftet endrer navn til Bonnier Norsk Forlag. Med Bonniers norske BookBeat-satsing, blir Kagge det eneste storforlaget som ikke sitter vertikalt – og flere i bransjen venter spent på å se hva som kan bli mottrekket fra den kanten. Da danske Politiken nylig gikk inn som hovedeier, sa Politiken-forlegger Lene Juul: – De områdene hvor vekstpotensialet er størst, er skjønnlitteratur og lyd.

– Norge viktig for oss

I et intervju i den ferskeste utgaven av Bok & samfunn, uttaler Bonnier Books-topp Håkan Rudels at han slett ikke lar seg skremme av at det allerede er to godt etablerte strømmeaktører, Storytel og Fabel, i Norge:

– Det norske markedet er viktig for oss, også for BookBeat. Der er vi villige til å bruke de virkemidlene som må til.

– Også en priskrig, hvis det må til?

– Ja, abonnementspris vil også være et naturlig virkemiddel for å slå seg inn på et marked. Og så tror jeg man trygt kan spå at 2022 er det året som det kommer til å bli brukt mest penger på markedsføring av bøker og litteratur i Norge noensinne, sier Rudels til Bok & Samfunn/BOK365.

600 000 brukere

Med Norge som nytt kjernemarked er BookBeat nå tilgjengelig med lokalt innhold i åtte kjernemarkeder i tillegg til 22 andre europeiske land. Siden den brede lanseringen i Sverige i 2016 Veksten har vært formidabel: I 2020 rundet BookBeat 400 000 abonnenter, og en rundet en halv milliard kroner – opp hele 63 prosent fra året før. Nå har man altså nærmere 600 000 brukere som betaler for tjenesten hver måned.

Veksten koster: Etter som forretningsutvikling og tekniske kostnader internasjonalt lander i Stockholm, har BookBeat siden 2016 hatt et samlet tap på 450 millioner – ifølge det svenske bokbransjebladet Svensk Bokhandel. Fjorårstapet landet imidlertid på «bare» 79 millioner – og selskapet anslo da at de kunne bevege seg over i pluss i løpet av noen måneders tid, og at man nå isolert sett var i pluss både i Sverige og i Finland. Svensk Bokhandel kunne samtidig melde om akselererende minustall for konkurrenten Nextory – som i fjor kunne bokføre et tap på 54,8 mill. svenske kroner – større enn minusresultatene de foregående år, som hadde ligget rundt 30 millioner.

En forsmak

For å rigge seg til norsk vekst har BookBeat gjennom høsten også håndplukket et norsk markedsføringsteam med spesialister fra blant annet byrå- og forlagsbransjen. I begynnelsen av neste år vil teamet bli supplert med en forretningsutvikler som vil ha base i Oslo.

– Vi er den strømmetjenesten med de mest fornøyde brukerne i alle kjernemarkedene våre, og vi har de samme ambisjonene for Norge. Dette skal det norske teamet i samarbeid med de 130 andre stjernene på Stockholm-kontoret sørge for, sier William Jakoby, Head of Expansion i BookBeat. – Når tjenesten lanseres i dag er det for å kunne tilby norske lyttere en forsmak av hva BookBeat skal bli. I løpet de neste månedene vil de første abonnentene allerede oppleve kraftig økning av innhold i tjenesten. Vi gleder oss til å vise hvorfor vi er den beste tjenesten for både dem, forfatterne og alle forlagene som er med.