Bonnier kjøper Strawberry

FRA FIENDER TIL BESTEVENNER: Bonnier Books kjøper majoriteten av Strawberry Publishing.

Svenskene fester grepet om det norske bokmarkedet: Bonnier Books kjøper nå 70 prosent av det norske forlagskonsernet Strawberry Publishing AS. Petter Stordalen og de tre andre gründerne – Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst – beholder en eierandel på 30 prosent, og konsernet vil fortsette å operere under merkenavnet Strawberry Publishing.

Dermed blir den svenske bokgiganten sittende som eier både i Norges største forlag, Cappelen Damm (50/50-eierskap med danske Egmont), og det hurtigst voksende: Strawberry Publishing. Dermed er det duket for en rekke interessante bevegelser i norsk bokbransje i tiden som kommer.

Etter hva BOK365 erfarer skal prisen være mer enn det dobbelte av hva Storytel ga for Norstedts i Sverige – det vil si at det denne gang kan være snakk om mer enn kvart-milliarden. Det gjør dette til den største forlagsdealen i kroner i nyere tid i Norden.

─ Har satt et stort avtrykk

– Norden er vårt hjemmemarked. Å kunne styrke vår posisjon i Norge er strategisk viktig for oss. At Strawberrys forfattere, ansatte og eiere har satt et så stort avtrykk på det norske bokmarkedet på så kort tid, er intet mindre enn imponerende. Jeg gleder meg veldig til å ønske nye kolleger og forfattere velkommen til Bonnier Books og å fortsette veksten i Norge, sier Håkan Rudels, administrerende direktør i Bonnier Books i en pressemelding.

Bonnier Books står for Bonniers bokrelaterte aktiviteter. I dag spenner dette seg fra tradisjonelle forlag til bokhandelskjeder og digitale abonnementstjenester for lyd og e-bøker. De har omtrent 2000 ansatte i syv land og omsetter for cirka 7 milliarder SEK.

«En krigserklæring»

Strawberry og Bonnier har hatt en interessant felles reise de siste par årene. Da Strawberry inntok nordisk bokbransje i februar i fjor, var dette gjennom å hente flere av Bonnier-forlaget Forums nøkkelmedarbeidere.

– I dag har vi vunnet Willy Wonkas gullbillett og landet måneraketten på en og samme gang, uttalte Strawberry-forlegger Jonas Forsang den gang.

Bare noen uker senere hentet Strawberry Publishing AB også sin nye toppsjef Rebecka Leffler fra Bonnier.

Rekrutteringene ble beskrevet som en krigserklæring. Man turner ikke i bokgigantens nesehår uten at dette får konsekvenser: Bonnier slo tilbake og sjøsatte satsingen Ester Bonnier – et satsing som senere er blitt reversert.

«Snabb affär»

Så snudde det: Bare et drøyt år etter at Strawberry inntok svensk forlagsbransje, og knappe måneder etter at den danske forlagssatsingen kom på beina, solgte Strawberry Publishing sine forlagssatsinger i Danmark og Sverige til Bonnier Books. En bred nordisk offensiv ville bli for økonomisk ambisiøs for Strawberry Publishing, i en tid hvor hovedeier Petter Stordalen hadde nok av store økonomiske bekymringer å stri med. Bonnier-toppsjef Håkan Rudels beskrev det hele som «en snabb, transparent og enkel affär» i kjølvannet av corona-utbruddet:

– Vi kontaktet dem da vi så utfordringene på hotell- og reiselivssiden. «Er det interesse for en dialog, så kan vi kanskje hjelpe hverandre?»

─ En drømmepartner

Nå skifter nok en gang betydelige millionbeløp hender, fra Bonnier til Strawberry-gründerne. Med dagens oppkjøpsnyhet har de to partene gått fra å være arge konkurrenter til å bli nære samarbeidspartnere.

– Bokbransjen er midt i store omveltninger, og hvis vi skal fortsette å være raske og offensive og samtidig rigge oss digitalt, må vi styrke forlaget både økonomisk og strukturelt. Bonnier Books er en drømmepartner for oss ─ de har tyngden, historien og forlagsmusklene vi trenger for å fortsette vår vekst og å utfordre konkurrentene i den norske bokbransjen, sier Petter Stordalen, medeier i Strawberry Publishing, om avtalen.

Oppkjøpet sikrer altså svenskene 70 prosent av Strawberry Publishing AS, som igjen består av allmennforlagene Strawberry Publishing og Bastion Forlag. Dermed har de også eiergrepet om Norges i særklasse raskest voksende forlagskonsern – med en omsetningsøkning fra 4 mill. kr i 2017 til over 100 mill. kr i fjor.

Forfatterlistene inkluderer kommersielle suksesser som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Unni Lindell, Tom Egeland, Camilla Läckberg, Sophie Elise, Sally Rooney og Jojo Moyes.

Stolt tradisjon

Alexander Even Henriksen, administrerende direktør i Strawberry Publishing, fremhever Bonniers ærerike historie på litteraturfeltet:

– I over 200 år har Bonnier utviklet forfatterskap, fra August Strindberg til Lydia Sandgren. Vi er stolte av å bli en del av den tradisjonen. At Bonnier slår seg sammen med Strawberry, øker konkurransen i det norske bokmarkedet, noe som vil komme leserne, forfatterne og litteraturen til gode. Med Bonnier i ryggen blir det lettere for oss å bringe både nye og etablerte norske forfattere ut i verden.

Uendret organisasjon

– Jeg ser frem til å bruke Bonniers kraft overfor norske forfattere. Bonnier er til stede i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland og England, og vi håper vi sammen kan bistå med å bringe norske forfattere ut i verden, sier Alexander Even Henriksen til BOK365.

Ellers blir det «business as usual»:

– Det blir ingen forandringer i organisasjonen. Rent teknisk kjøper Bonnier Books 70 prosent av selskapet, Petter Stordalen og resten av eierne blir med videre på 30 prosent eierandel, sier Henriksen.

Deloppkjøpet av Strawberry Publishing vil være gjenstand for en standard gjennomgang av Konkurransetilsynet.