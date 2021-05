I dag lanseres Nextory

– Vi håper å bidra til at folk leser enda mer, sier Magnus Nytell. Han og Nextory kan tilby 270 000 boktitler ved oppstart.

Som Bok365 skrev sist uke: Lanseringen av Nextory var rett rundt hjørnet. Og i dag skjer det: Med et utvalg på flere hundre tusen norske og engelske lyd- og e-bøker i katalogen, er strømmetjenesten Nextory nå tilgjengelig for norske brukere.

Nextory tilbyr blant annet bøker fra Aschehoug, Cappelen Damm, Strawberry, Vigmostad & Bjørke, Kagge, Samlaget og Goliat, samlet i én og samme app.

270 000 titler

– Vi er veldig glade for å endelig være på plass i Norge, og kunne gi nordmenn tilgang på alle de fantastiske lyd- og e-bøkene vi har i vår katalog, sier Magnus Nytell, internasjonalt innholdsansvarlig i Nextory.

I tillegg til bøker fra forfattere som Jo Nesbø, Erika Fatland, Lucinda Riley, Erlend Loe og Nina Lykke, finnes det totalt 270 000 norske og engelske lyd- og e-bøker i katalogen. Brukerne kan velge mellom tre ulike typer abonnementer, tilpasset sine ønsker og behov.

Lyd- og e-bøker blir mer populære

Ifølge leserundersøkelsen, som utføres på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, er nordmenn et bok-elskende folk. I snitt leste befolkningen minst 13 bøker i 2019, og vi leser også flere e-bøker og lytter til flere lydbøker enn tidligere. Andelen av befolkningen som har brukt en strømmetjeneste til lydboklytting økte til 16 prosent i 2019, opp 9 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

– Nordmenn har alltid vært glade i historier og god litteratur, så vi håper og tror at mange vil sette pris på de hundretusentalls gode historiene vi har i vår katalog. Det er ekstra gøy å se at digitale formater også blir stadig mer populære og at andelen som bruker lydbøker stadig vokser. Vi vet at 80 prosent av de som bruker Nextory ender opp med å lese mer enn før, og vi håper å bidra til at folk leser mer også her i Norge, sier Nytell.

Land nummer åtte

Norge blir det åttende landet Nextory går inn i. Størst er strømmetjenesten i hjemlandet Sverige, hvor de og nettopp Bookbeat fighter om andreplassen bak Storytel. Også i Finland opplever Nextory en stadig sterkere penetrasjon. Ellers er strømmeselskapet også inne i Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike og Sveits. Så sent som i november hentet Nextory inn 165 millioner svenske kroner i en nyemisjon.

I dag har Nextory rundt 40 ansatte i Sverige, i tillegg til samme antall hoder i India. Karianne Aanestad, med 10 års erfaring fra Tanum bokhandel, blir norsk content manager.

Syriske flyktninger

Nextory ble lansert i begynnelsen av september 2015, og var en slags videreføring av tjenesten E 2 Go – som var en e-bokhandel og en Audible-inspirert «polett-tjeneste». Gründer og administrerende direktør Shadi Bitar har hatt med seg sin jevnaldrende fetter Ninos Malki i satsingene. Begges familier er syriske flyktninger.

Shadi Bitar drev gjennom flere år lydboktjenesten Earbooks, som i 2013 ble solgt til Storytel.

I motsetning til andre aktører på markedet er ikke tjenesten eid av et forlag.

– Målet vårt er å berike folks liv med gode historier og fra og med i dag har det blitt enklere, sier Nytell.