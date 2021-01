Nextory inntar Norge

Storytel og Fabel får konkurranse: Den svenske strømme-aktøren Nextory varsler oppstart i Norge i april. - Vår uavhengighet er vår største styrke, sier Magnus Nytell.

Det strammer seg til på det norske lydbok-strømmemarkedet: Hittil har strømmegiganten Storytel og utfordrer Fabel fightet om markedsandelene. Nå kommer ytterligere en av de store svenske strømmeselskapene til Norge. Denne våren launcher Nextory sin norske satsing.

– Lydbok-lyttingen og abonnementstjenestene i Norge har hatt en fantastisk utvikling de siste årene. Vi er overbeviste om at det finnes et stort potensial for fortsatt utvikling, og det ønsker vi å bidra til, sier Shadi Bitar, gründer og administrerende direktør i Nextory.

– Langsiktig satsing

Det slutter Magnus Nytell, sjef for Nextorys globale satsing, seg til:

– Det er plass til tre, sier Nytell til BOK365. – Vi skal ikke stjele fra de andre, men bygge markedet større og bredere.

– Hva er ambisjonsnivået? Er det å bli markedsledende?

– Vi er ikke så opptatt av hvorvidt vi er nummer en, to eller tre. Vi tenker ikke slik. Nextory har en langsiktig strategi med hva vi driver med, og skal bygge dette over tid, sier Nytell.

– Hva må til for å oppnå lønnsomhet?

– Da må vi nok ha et sted mellom 50 000 og 100 000 abonnenter, sier Nytell. – Det vil kreve en ganske tung markedsføringsinvestering.

Ingen priskrig

Magnus Nytell avviser at abonnentsprisen vil være et våpen for å slå seg inn på markedet:

– Nei, jeg har ingen tro på noen priskrig. Det tror jeg ingen av strømmetjenestene er tjent med. Dagens strømmemodeller vil ikke kunne bære noe slikt. Ikke minst er det viktig at forfatterne får en fornuftig inntekt av dette. Når alle i verdikjeden er «passe fornøyd», har vi sannsynligvis funnet en noenlunde fornuftig modell.

Nytell har god kjennskap til strømmemarkedet. Før han kom til Nextory i 2018 og fikk «Head of global expansion» på visittkortet, jobbet han gjennom 27 år i forskjellige sjefsstillinger i Bonnier-systemet – blant annet med oppstarten av deres strømmetjeneste Bookbeat.

Hentet inn 165 millioner

Nextory ble lansert i begynnelsen av september 2015, og var en slags videreføring av tjenesten E 2 Go – som var en e-bokhandel og en Audible-inspirert «polett-tjeneste». Gründer og administrerende direktør Shadi Bitar har hatt med seg sin jevnaldrende fetter Ninos Malki i satsingene. Begges familier er syriske flyktninger.

Shadi Bitar drev gjennom flere år lydboktjenesten Earbooks, som i 2013 ble solgt til Storytel. Så sent som i november hentet Nextory inn 165 millioner svenske kroner i en nyemisjon.

Land nummer åtte

Norge blir det åttende landet Nextory går inn i. Størst er strømmetjenesten i hjemlandet Sverige, hvor de og nettopp Bookbeat fighter om andreplassen bak Storytel. Også i Finland opplever Nextory en stadig sterkere penetrasjon. Ellers er strømmeselskapet også inne i Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike og Sveits.

Og snart altså Norge. Nextorys ankomst kommer ikke som noen stor overraskelse. Selskapet har lenge vært i dialog med norske forlag, og vi varslet deres norske inntog allerede i en BOK365-kommentar før jul. Nå flagges dette også offisielt:

– Vi har nå signert avtale med flere norske forlag, og planlegger oppstart i Norge rundt månedsskiftet april-mai, sier Magnus Nytell til BOK365.

– Komfortabel posisjon

I dag har Nextory rundt 40 ansatte i Sverige, i tillegg til samme antall hoder i India. De kommer til å få noen hoder i Norge også:

– Vi skal rekruttere to-tre ansatte til vår norske satsing, og det arbeidet begynner vi med nå, sier Nytell. – Det meste er skalerbart, men akkurat hva bøker og partnerskap angår, er det en fordel å ha folk på plass i landene vi skal jobbe med.

– Hva er Nextorys største styrke når dere nå kaster dere inn på det norske markedet?

– Vår uavhengighet. Nextory skal ha bøker fra alle forlag. Vi eies ikke av noe forlagshus, og kommer derfor ikke til å foretrekke egne bøker fremfor andres. Jeg sier ikke at dette skjer hos de andre norske norske strømmetjenestene, men vi kan i hvert fall ikke beskyldes for noe slikt. Det er en komfortabel posisjon å ha, sier Nytell.