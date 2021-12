Bransjeveteran med nytt forlag

Eirik Myhr trekker opp korken og byr på kunnskap, anekdoter og sitater fra vinens verden – på Varde Forlag.

Han er den nye vinen – og samtidig den gamle. Eirik Myhr tar i hvert fall sats med sitt splitter nystartede forlag Varde, oppkalt etter Vardekroken i Vardeåsen. Selv er han for bransjeveteran å regne, med mange års forlagserfaring på begge sider av Sehesteds plass, og over to tiår som frilansskribent, oversetter og frilans forlagsredaktør.

«Fornøyelig tidtrøyte»

Første bok ut på Varde er Vinen er svaret! med undertittelen Men hva var spørsmålet?

– Markedet er fullt av alvorlige vinbøker – dette er en bok folk bør skaffe seg for å ha en glad tid i godstolen med hyggelig lesestoff som kan bidra til trivsel, gjerne sammen med et godt glass. Det er en bok man kan være sammen om – høytlesning av velformulerte meninger og ordtak er noe som egner seg i familie- og vennekretsen eller i en sammenkomst med kolleger, sier Eirik Myhr, som skynder seg å legge til: – Boken har ingen intensjoner om å konkurrere med størrelser som Hugh Johnson, Jancis Robinson eller Oz Clarke, men er ment å være lett og fornøyelig tidtrøyte som også gir en viss innsikt i vinenes verden. Man skal ikke kjøpe boken i konkurranse med andre vinutgivelser, men som et supplement til faglig tyngde og boklig vekt. Som en glad bok står den utmerket på egne bein!

Corona-foretak

Myhr røper at forlaget på sett og vis er et barn av pandemien:

– Varde Forlag oppsto som et hobby/corona-foretak for å fylle dagene, men legger ikke nødvendigvis inn årene om pandemien tar slutt, forteller Myhr til BOK365. – Forlaget har ikke planer om noen stor bokliste, men jeg vil gjerne gi ut Matens merkverdige verden, som jeg skrev i fjor, men som de norske bokhandlerkjedene ikke ser verdien i, selv om den har fått sterke anbefalinger av for eksempel Aase Strømstad og Harald Osa.

Han røper at også et par andre titler befinner seg på idéstadiet eller litt lengre fram i prosessen.

Underholdning og opplysning

Hvorfor ble så Vinen er svaret! første utgivelse på Varde Forlag?

– Dette begynte med en slags samlemani – som frilanser har jeg reist mye, vært på mange vinsmakinger i flere deler av verden og snakket med mange vinfolk. Jeg noterte meg artige uttalelser, ordtak og en del ideer, som jeg særlig det siste halvåret ordnet og forbedret til skikkelige tekster. Etterpå har jeg supplert med sitater fra bøker, internett og andre kilder. Etter å ha laget hovedkapitlene med sitatene – fra antikken til i dag – skrev jeg de mange margtekstene for å informere så vel som å underholde om vin, og for å brekke opp det som kanskje ble litt monotont, føyde jeg til seks korte essays om vin, basert mest på egne erfaringer. Underholdning og opplysning er jo to sider av samme sak! En liten spørrelek avrunder boken, forteller Myhr.

Spansk og portugisisk

En som har levd et liv såpass tett på mange gode flasker vin, har kanskje noen gode tips å komme med?

– Når jeg vil glede meg over god vin, velger jeg gjerne noe som er ukjent for å bli overrasket — kanskje skuffet, men noen ganger finner jeg jo at det uvante er en positiv opplevelse. Jeg har hatt slike gledesstunder med blant annet georgisk vin – slike varer bør vi får mer av i Norge. Skal jeg velge trygt, mener jeg at man får mer for pengene ved å velge spansk og portugisisk framfor fransk. En favoritt blant rødvinsdruer er tempranillo, mens alvariño/alvarinho er en yndling blant de hvite. I Spania kan rødvinene gjerne komme fra Ribera del Duero og Priorat, mens Duorodalen i Portugal også gir flotte rødviner, ved siden av herlige portviner.

Han synes noe av det morsomste er å være på restaurant i utlandet og finne riktig velsmakende viner til lave priser:

– Jeg spør om man ikke har viner som ikke står på vinlisten – da kan man kanskje få en herlig flaske som koster det den ble priset til for mange år siden. Ellers er det ofte en god tanke å drikke lokal vin til den lokale maten.