Coop og Ebok.no lanserer strømmetjeneste

Coop og Ebok.no teamer opp og lanserer strømmetjesten Coop Story, med Coops 1,9 millioner medlemmer som potensielle kunder.

Coop har inngått et samarbeid med Ebok.no om etablering av Coop Story, som skal tilby strømming av lydbøker og kjøp av digitale bøker til leserbrett. Med dette vil Coop, som i dag selger bøker fysisk blant annet gjennom sine dagligvarebutikker, bli en fullverdig leverandør av litteratur både fysisk og digitalt.

— Salg av fysiske bøker har vært en suksess i Coop i mange år, og noe kundene har etterspurt over hele landet. I takt med at vi stadig øker vår tilstedeværelse overfor kundene utenfor de fysiske salgskanaler, ønsker vi å tilby litteratur også digitalt. Vi håper å kunne tilby dette gjennom Coop Story i løpet av sommeren, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Avtale inngått med Cappelen Damm

Eksakt lanseringsdato er ikke satt, men det er allerede inngått avtale med blant andre Cappelen Damm om tilgang på boktitler.

— Vi er nå i dialog med flere forlag med tanke på tilgang av digitale bøker til Coop story. Tjenesten vil være tilgjengelig for alle, men våre kunder, som også eier Coop, vil få et medlemstilbud som er lavere enn ordinære kunder. Med 1,9 millioner medlemmer bør vi være attraktiv samarbeidspartner for forlagene, sier Harald Kristiansen.

Mest attraktive salgskanalen

Ebok.no, eies av Akademika, Norges største Fagbokhandelkjede som igjen eies av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, ser frem til samarbeidet med Coop.

— Vi i Ebok.no er kjempeglade for nå å endelig ha fått på plass strømmeavtaler med de fleste forlagene i Norge, deriblant den desidert største på lyd, Cappelen Damm. Nå er vi veldig klar for å satse stort på strømming, og da er vi jo ekstra glad for at Coop valgte oss som partner for sin satsning på digitale bøker. Med sine 1,9 millioner medlemmer så har jo de den aller mest attraktive salgskanalen av alle i Norge. Så nå skal vi sammen spre leseglede til enda flere – både via stykksalg og via strømming, sier Lene Røren, leder i Ebok.no.