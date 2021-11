Snipp, snapp, snute – så var han ute

Bonnier Books har i dag kjøpt ut siste rest av Petter Stordalens aksjer i Strawberry Publishing. Forlagseventyret Stordalen startet i 2018 er med dette for ham en saga blott.

– Det har vært en ære og et eventyr å bygge Strawberry Publishing, og med Bonnier som kjøper er dette en lykkelig slutt på alle mulige måter, oppsummerer forsøksvis Petter Stordalen.

– Jeg prøvde å oppsummere litt for meg selv her i morgentimene og landet på at Strawberry Publishing har vært en suksesshistorie for meg, men også for konkurransen i norsk bokbransje og norske forfattere som både har fått bedre vilkår og i større grad blir anerkjent som verdiskaperne i bokbransjen. Det at Bonnier, Nord-Europas største og mest respekterte bokkonsern, har valgt Strawberry Publishing som sitt forlag i Norge, det kan både forfattere, ansatte og undertegnede være stolte av, fortsetter Stordalen.

Men fortsetter som Bonnier-forfatter

Det var på senhøsten 2020 det ble kjent at Bonnier Books hadde kjøpt 70 prosent av Strawberry Publishing. Med dagens kjøp av Stordalens aksjer, øker Bonnier eierandelen til 83 prosent. Forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen vil sammen med Jørn Lier Horst fortsette å eie resterende 17 prosenten av forlaget.

– Jeg tror de fleste ble overrasket da Petter Stordalen trådte inn i den norske bokbransjen. Konkurranse og nytenkning var sårt tiltrengt, og Strawberry tilførte dette på bred front og med sterk gjennomføringskraft. Vi har hatt et godt samarbeid med Petter gjennom oppkjøp av hans forlag i Danmark, Sverige og Norge, og vi er allerede enige om at hans forfatterskap vil fortsette hos Bonnier i årene framover, er attesten Stordalen får fra Bonnier-sjefen Håkan Rudels.

Nære fire år av omkalfatring

Det var tidlig i 2018 at Petter Stordalen med brask og bram offentliggjorde sin inntreden i bokbransjen. Med seg på laget hadde han Jonas Forsang, Magnus Rønningen, Jørn Lier Horst, samt flere med bakgrunn fra toppledelsen i Kagge.

Med Stordalen som aksjonær har Strawberry Publishing på kort tid etablert seg som Norges fjerde største allmennforlag med en rekke av landets største forfatternavn i stallen. Forlagsgruppen inkluderer også Bastion Forlag, Pioner Forlag, Goliat Forlag og Pitch Forlag. Totalomsetningen for hele forlagsgrupperingen endte i 2020 på mer enn 150 millioner kroner med forfattere som Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Tom Egeland, Sally Rooney, Jojo Moyes, Jørgen Jæger, Jan-Erik Fjell, Thomas Enger, Linn Skåber, Katrine Wessel-Aas, Sophie Elise og Camilla Läckberg i stallen.

– Selv om beslutningen har ligget i kortene siden Bonnier kjøpte seg inn, er det ikke uten et visst vemod jeg forlater et Strawberry Publishing som er i kraftig vekst og dominerer bestselgerlistene. Denne uken har Vetle Lid Larssen og Jørn Lier Horst Norges mest solgte romaner – og Strawberry har 18 av 60 mulige bestselgerplasseringer. Dette er med andre ord bare slutten på begynnelsen for et forlag som vil fortsette å skrive historie, avslutter Petter Stordalen.

Partene har valgt å holde kjøpesummen konfidensiell.

Les også: #Sluttenpåverdenslikdukjennerden?