Strawberry blir Bonnier

Fra nyttår skifter Strawberry Publishing navn til Bonnier Norsk Forlag AS, men ambisjonene er de gode, gamle: – Vi skal fremdeles være den frekke og freidige utfordreren til de etablerte, sier Alexander Henriksen og Håkan Rudels, som lover tøff kamp om de norske rettighetene.

En B skal fra nå av pryde bøkene som kommer ut fra forlagshuset i Universitetsgaten 20. Fredag ble det kjent at Petter Stordalen har solgt seg helt ut av Strawberry Publishing-eventyret, og dermed er det ingen overraskelse at hotellkongens selskapsnavn forsvinner ut døra med ham.

Fra 1. januar 2022 skifter Strawberry Publishing navn til Bonnier Norsk Forlag AS.

– Heller gode enn store

Håkan Rudels, toppsjef i Bonnier Books AB, beskriver den norske satsingen som «noe av det morsomste de har gjort», og at de nå går inn i en ny fase: – Dette markerer på et vis slutten på oppstartsårene, men vi er bare i begynnelsen av vekstreisen. I løpet av fire år har Strawberry klart å bli Norges fjerde største allmennforlag, noe som er et fantastisk utgangspunkt for Bonnier Norsk Forlag å bygge videre på. Det er dette friske og freidige forlaget Bonnier har falt for. Planen er overhodet ikke å dempe dette, og gjøre forlaget mer likt de satte og etablerte. Planen er tvert imot å gi denne utfordreren mer kraft og utfordre bransjen ytterligere, sier Rudels.

– Hva blir så de nye norske ambisjonene?

– Målet vårt er ikke å være størst i hvert marked, men å være jævla gode. Det er kvaliteten på det forlagene våre utgir som er viktig.

– Men hvis dere skal antyde en målsetting for vekst?

– Da sikter man vel i hvert fall mot en pallplass, gjør man ikke? Jeg vil tro at en tredjeposisjon bak Cappelen Damm og Gyldendal er et godt utgangspunkt i første omgang, sier Håkan Rudels til BOK365. – Vi skal også bygge Bonnier Norsk Forlag til et breddeforlag.

Syv generasjoner

Det norske forlaget har definitivt sikret seg langsiktige eiere: Det er syvende generasjon av Bonnier-familien som nå sitter med eierskapet, noe som har fått forlagshuset i Sveavägen til å hevde at de «tenker mer i generasjoner enn i kvartaler».

I nærmere 200 år har Bonnier utgitt bøker i det nordiske og europeiske markedet, og er i dag et av Europas største forlagshus – og verdens 31. største (2020) – med forlag i syv land og omsetning på rundt syv milliarder kroner. På bunnlinjen ligger det igjen en halvmilliard. Egentlig er forlagsprestasjonene langt bedre, men tunge investeringer i strømmetjenesten BookBeat trekker enn så lenge ned overskuddet.

Historiske røtter

Konsernet måtte i tenkeboksen for å klekke ut hva det norske forlaget skulle omdøpes til. Bonniers danske forlagsvirksomhet, ledet av ex-Rosinante-forlegger Jacob Søndergaard, fikk navnet Gutkind – oppkalt etter Bonnier-familiens stamfar, den jødiske innvandreren Gutkind Hirschel fra Dresden. Han åpnet sin første virksomhet i København i 1804.

– Bonnier har historiske røtter i Danmark. Vi lette med lys og lykte for å finne noen egnede historiske bånd til Norge, uten hell. Dermed endte vi i samråd med den norske ledelsen rett og slett opp med Bonnier Norsk Forlag, sier Håkan Rudels, og legger til: – Selv om vi er til stede i flere land, er det bare i Sverige og Norge det står Bonnier på bøkene, så det er litt spesielt også for oss.

– Ville ha noe klassisk

Det er i praksis selve selskapet som vil bruke navnet Bonnier Norsk Forlag, mens bøkene i Norge vil være merket med Bonnier Forlag og den nydesignede norske Bonnier-B’en.

– Vi ville ha noe klassisk, som signaliserer den varigheten som Bonnier står for. Arven fra Bonnier strekker seg bakover til første halvdel av 1800-tallet, men uttrykkene fra denne tiden kan virke litt gammelmodige. Dermed ble bestillingen heller å legge seg på første halvdel av 1900-tallet, med Art Deco-epoken som en inspirasjon, sier Alexander Even Henriksen til BOK365. Henriksen er administrerende direktør i hva som blir Bonnier Norsk Forlag når nyttårsrakettene går til værs.

I sløret av Stordalens exit og påfølgende navneskifte, feier også nye koster inn i styret til den norske virksomheten: Styreformann i den svenske forleggerforeningen og vice CEO på Bonnierförlagen, Jesper Monthán, går inn i styret i Bonnier Norsk Forlag sammen med Jim Zetterlund, COO/CFO i Bonnier Books, og Håkan Rudels, CEO i Bonnier Books. Gründerne, og medeierne, Magnus Rønningen og Jonas Forsang fortsetter i styret.

Inn i Forleggerforeningen

Viktigere organisatorisk er kanskje at forlaget vil søke medlemskap i Forleggerforeningen, sammen med de heleide imprintene Bastion og Pitch.

– Forleggerforeningen viser at de jobber svært godt politisk, og jeg gleder meg til vi blir medlem og til å ta en aktiv posisjon i arbeidet med bokloven og andre viktige spørsmål for bokbransjen, sier Alexander Even Henriksen.

Direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid, er positiv til at Bonnier Norsk Forlag ønsker å komme tilbake til foreningen: – Jeg gleder meg til å få søknaden fra dem. Vi er et fellesskap av konkurrenter, et fellesskap som blir stadig viktigere i årene som kommer, og Bonnier Norsk Forlag er en betydelig aktør.

Forfatterne og leserne

Selv er Alexander Even Henriksen klar på hva som er hovedprioriteringene: – Forfatterne og leserne er de eneste som betyr noe for oss. Alle vi som er mellom må enten skape verdi for de to, eller ryddes bort. Det er viktig at flere kan leve av forfatterhåndverket. Slik gjør vi forfatteryrket mer attraktivt. Om ikke, vil unge talenter forsvinne til andre uttrykksformer som film og spill, og vi får en negativ spiral med mindre tilfang av god litteratur.