LYRISK: Nordnorsk julesalme. Advent er i år på sitt lengste. Vi startet første søndag med Inger Hagerups «Adventslysene». I kveld tenner vi fire lys, men julekvelden er likevel seks dager til å vente på.

Saltdalingen Trygve Hoff (1938-1987) fra Rognan var lyriker, men skrev også helst selv musikk til tekstene. Dessverre gikk han tidlig bort, men han skrev tekster og sanger som vil leve i mange år. Tenk bare på sanger som «Har en drøm» og «Ei hand å holde i».

Mest kjent er han likevel for Nordnorsk Julesalme («Velsigna du dag over fjordan») – opprinnelig skrevet for barne-tv på midten av 80-tallet. På kort tid er salmen blitt del av vår juletradisjon. Ja, nord i landet er den nesten som nasjonalhymne å regne. – Etter at pappa hadde laget den, sang vi den hver jul når vi gikk rundt juletreet hjemme. Jeg vet ikke om noen komposisjon han var mer stolt av enn akkurat den, har Sibeth Hoff, datter av Trygve Hoff, fortalt.

Her kan du høre salmen i versjon av Maria Haukaas Mittet, hentet fra «Lys mot mørketida» (Oslo Gospel Choir & Maria Haukaas Mittet, 2011).

Nordnorsk Julesalme

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.

Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.

Verg dette lille du ga oss den dagen du fløtta oss hit.

Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

Vi levde med hua i handa men hadde så sterk ei tru.

Og ett har vi visserlig sanna: Vi e hardhausa vi, som du.

Nå har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem

mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem.

Guds fred over fjellet og åsen. La det gro der vi bygge og bor.

Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.

Du ser oss i mørketidslandet, du signe med evige ord.

Husan og fjellet og vannet og folket som lever her nord.

Tekst&musikk: Trygve Hoff