Thomasgaard ble Årets spåmann

Tidligere Norli-sjef John Thomasgaard fikk ti av tolv riktige på Bok365s spåmannkonkurranse for 2021.

Tidlig i 2022 inviterte vi Bok365s lesere til å spå hvordan bokåret 2022 ville fortone seg. Oppslutningen var stor, og mange ville gjette.

Alle deltakerne var sikre på at Trettebergstuen ville være kulturminister ut året, og at Aschehoug ikke ville motta Bokhandlerprisen i år. Pussig nok var det kun Gyldendal-ansatte som svarte NEI på spørsmålet om nok en Gyldendal-forfatter ville stikke av med Tarjei Vesaas’ debutantpris. Der tok de altså feil.

To spørsmål får alle riktig på, da det ikke foreligger et svar med to streker under. På spørsmålet om det blir skifte av toppsjef i et av de tre store forlagskonsernene, er svaret både ja og nei. Tom Harald Jenssen har meldt sin avgang som sjef i Cappelen Damm, men siden Sarah Cathrine Jensseter Willand ikke har startet i den nye stillingen ennå, har skiftet teknisk sett ikke funnet sted i 2022.

Og på spørsmål ni har vi ennå ikke fått noe fasit, da arbeidet med den nye bokloven fremdeles pågår.

Delte plasseringer i topp

Men så over til vinneren.

I tet finner vi et fint trekløver. Forfatter Ola J. Jørgensen, redaktør i Ebok Charlotte Skjold og tidligere Norli-sjef John Thomasgaard fikk alle 10 av 12 rette. Da måtte vinneren trekkes, og en robot-trekning kåret John Thomasgaard til vinner. Premien er en boksjekk på 2022 kroner.

En ny trio fulgte hakk i hæl: Lars Gar, Karianne Aanestad, Maja Marcussen og Trygve Arlind tikket alle inn på 9 av 12 rette.

Trykk her for å bli med på spåkonkurransen for 2023!

Fasit «Årets spåmann/spåkvinne 2022»:

1. Er Annette Trettebergstuen kulturminister 31.12. 2022? Ja, Trettebergstuen ringte det nye året inn som kulturminster.

2. Blir det skifte av toppsjef i et av de tre store forlagskonsernene? Her er svaret både ja og nei. Tom Harald Jenssen har meldt sin avgang som sjef i Cappelen Damm, men siden Sarah Cathrine Jensseter Willand ikke tiltrer stillingen før tidlig 2023, godtar vi begge svarene her.

3. Går den nordiske krimprisen Glassnøkkelen til en norsk forfatter? Nei, det gjorde den dessverre ikke. Den gikk heller til danske Morten Hesseldahl for Mørket under isen (boka er ikke oversatt til norsk).

4. Fire år på rad har en forfatter på et Gyldendal-forlag blitt tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris. Blir det den femte strake nå i 2022for Gyldendal, Kolon og Tiden? Joda, nok nok en Gyldendal-forfatter ble tildelt debutantprisen i fjor. Det var Kristin Vego og novellesamling Se en siste gang på alt vakkert som ble tildelt den gjeve utmerkelsen.

5. Vil det stå en norsk forfatter bak årets mest solgte bok her til lands i 2022? Nei, det var en fransk forfatter som sørget for den, mer bestemt Valérie Perrins Å vanne blomster om kvelden (Cappelen Damm. Oversatt av Kristi Rédis Heggli)

6. Aschehoug runder 150 år på sensommeren. Kan de også feire at en av forlagets forfattere vinner Bokhandlerprisen i år? Nei, det var Zeshan Shakars De kaller meg ulven, utgitt på Gyldendal forlag, som ble tildelt Bokhandlerprisen i fjor.

7. I 2021 ble Abid Rajas Min skyld årets mest solgte bok. Blir også inneværende års største bestselger en sakprosabok? Nei, som nevnt var det Valérie Perrins roman som solgte best i fjor.

8. Blir det norsk (inkl. norsk-samisk) vinner av Nordisk råds litteraturpris (inkl. barne- og ungdomsbokprisen)? Ja, det ble det faktisk. Nora Dåsnes’ Ubesvart anrop ble tildelt barne- og ungdomsprisen.

9. Blir fastprisperioden for en innbundet bok lengre i den nye bokloven enn i den nåværende bokavtalen? Her foreligger det ennå ikke et fasitsvar. Vi tildeler derfor alle deltakerne ett poeng for denne – uavhengig av svar.

10. Går årets nobelpris i litteratur til en europeisk forfatter? Japp – det var franske Annie Ernaux som ble tildelt den gjeve litteraturprisen for sitt forfatterskap.

11. Går den norske papirbokomsetningen (skjønnlitteratur, sakprosa og pocketbøker – altså bokgruppene 3-5) opp i 2022, sammenlignet med 2021 (basert på omsetning ut fra distribusjonssentralene)? Nei, det har den dessverre ikke gjort.

12. Gir VG-anmelder Sindre Hovdenakk flere seksere enn Dagbladet-kollega Cathrine Krøger totalt i 2022? Joda, Hovdenakk var kneppet rausere enn Krøger. Seks sekserterninger fra VGs anmelderen, mens Krøger trillet fem sekserterninger.