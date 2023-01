Disse bøkene er Oscar-nominert

Årets Oscar-nominasjoner er offentliggjort, og blant dem finnes flere bokadapsjoner.

Det er årets gjeveste prisutdeling i filmverden, Men flere av de nominerte filmene har sitt opphav i bøkenes verden.

En av filmene som har mottatt flest Oscar-nominasjoner er Netflix- adapsjonen «All Quiet on the Western Front». Filmen stikker av med hele ni nominasjoner – blant annet for Beste film, Beste internasjonale film, Beste manus og Beste musikk.

Filmen er basert på romanen til Erich Maria Remarque, som selv kjempet i første verdenskrig. Boken ble utgitt i 1929, og ble en umiddelbar suksess – med hele 2 millioner solgte eksemplarer på verdensbasis det første året.

Året etter ble boken filmatisert, og også Oscar-nominert i tre kategorier – hvor den ble tildelt pris for beste regi. En ny filmversjon ble laget i 1979, før Netflix i 2022 kom med den tyskspråklige «Im Westen nichts Neues».

Manus fra nobelprisvinner

Filmen «Living» har også føttene godt plantet i bøkenes verden. Ikke bare er manuset til dramafilmen skrevet av nobelprisvinner Kazuo Ishiguro. Filmen er også inspirert av Tolstoj-romanen Ivan Iljitjs død, utgitt i 1886. Filmen er nominert til Beste adapterte manus og Bill Nighy er nominert til Beste mannlige hovedrolle.

«Women Talkning» er en av de nominert i kategorien Beste film – og er basert på boken til Miriam Toews fra 2018. Kvinnene snakker er utgitt på norsk av Bonnier. Filmen er i tillegg nominert i kategorien Beste adapterte manus.

Filmatiseringen av Joyce Carol Oates roman om Marilyn Monroe har mottatt noe blandede anmeldelser – og en del kritikk for fremstillingen av Monroes liv. Men «Blonde» får én Oscar-nominasjon: Ana de Armas, for beste hovedrolle som Marilyn.

Irland sikrer seg en nominasjon i kategorien for beste internasjonale film, «The Quiet girl». Boken er basert på Claire Keegans Tre lys (Aschehoug) – og handler om en ung jente som for første gang får oppleve et kjærlig hjem, da hun tilbringer en sommer hos et eldre ektepar.

«Mrs. Harris Goes to Paris» er nominert til Beste kostymedesign. Den historiske drama-komedien er basert på en roman fra 1958, Mrs. ‘Arris Goes to Paris av Paul Gallico. Boken er også filmatisert to ganger tidligere.

Tegneseriene gjør seg bemerket

Tegneseriene blir også godt representert under årets Oscar-utdeling.

Lite overraskede stikker den andre Black Panther-filmen, «Wakanda Forever», av med hele fem nominasjoner – blant annet for beste kostymer og til Angela Basset for beste kvinnelige birolle. «Black Panther» er basert på Marvel-tegneserien ved samme navn.

«The Batman» er også en kjent tegneseriefigur, som utkom i ny superheltdrakt i 2022, da med Robert Pattinson i hovedrollen. Filmen er nominert i tre kategorier, blant annet for Beste sminke.

Gutten, muldvarpen, reven og hesten har vært en stor suksess på verdensbasis siden utgivelsen i 2019. I fjor ble boken også adaptert til en animasjonsfilm. «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” er nominert i kategorien for Beste animasjonskortfilm.

Mange kjenner nok aller best til Disneys “Pinocchio” – men filmen var faktisk basert på en barnebok fra 1883 av den italienske forfatteren Carlo Collodi. Boken er blitt filmatisert en rekke ganger, senest av Guillermo del Toro i 2022. Denne filmen er nå nominert i kategorien Beste animasjonsfilm.

Norsk film nominert

Den 95-utgaven av Oscarutdelingen vil finne sted 12. mars i Hollywood.

I den sammenheng er det også hyggelig å nevne Norges Oscar-håp, nemlig kortfilmen «Nattrikken».