Her er 2022-vinnerne i bokhandel

ÅRETS MESTSELGENDE BØKER: Ti forlag deler på de ti første plassene – har det skjedd før?

Valérie Perrins roman Å vanne blomster om kvelden (Cappelen Damm, oversatt av Kristi Heggli) er årets mest solgte bok i Norge. På andreplassen følger Jo Nesbøs Blodmåne (Aschehoug), som dermed blir årets mest solgte roman. Håkon F. Høydal og Abida Raja tar den siste pallplassen med Abida Raja: Frihetens øyeblikk (J.M. Stenersens forlag) – som blir årets mest solgte sakprosabok, hvis det ikke skjer dramatiske bevegelser i den aller siste juleinnspurten.

Et svært interessant trekk ved årets bestselgerliste fra bokhandelen, er at de ti første plassene er fordelt på ti ulike forlag. Det har neppe skjedd før.

Listen er utarbeidet av Bokhandlerforeningen for Bok365 / Bok & samfunn.

Fylt av poesi

Å vanne blomster om kvelden utspiller seg på gravlunden i en liten by i Bourgogne. Der steller gravlundsvokteren Violette Toussant nennsomt og vennlig med gravene og folkene som besøker dem – trøster enker, elskere, foreldre og venner med en liten prat eller stillhet, en kopp te, et glass god vin.

Her hjemme tok boken av som en rakett på nyåret i år – ikke minst etter at Dagbladets anmelder Cathrine Krøger skrev at hun «kunne gitt terningkast sju».

– Gravlunden er et sted som virker trist, men det er fylt av poesi, blomster, katter, mennesker, det er sjelens hage. Mest av alt er den en fantastisk unnskyldning for å skape den perfekte romanfigur. En gravlundsvokter kan skjule utallige hemmeligheter og ha veldig mye å fortelle, fastslår Valérie Perrin i et intervju med italienske La Stampa.

Topp 25 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 2 Jo Nesbø Blodmåne Aschehoug 3 Håkon F. Høydal Abida Raja: Frihetens øyeblikk J.M. Stenersens forlag 4 Marit Kolby Hva og når skal vi spise? Frisk Forlag 5 Frode Øverli 21 års grense Strand 6 Jørn Lier Horst Forræderen Bonnier norsk forlag 7 Malin Falch Portaltreet Egmont Kids Media Nordic 8 Øystein Pettersen Helt konge! Gode Dager 9 Charles Dickens En julefortelling Kagge 10 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 11 Trude Eide Straume Den store airfryerkokeboka Frisk Forlag 12 Herman Flesvig Herman Bonnier norsk forlag 13 Jørn Lier Horst Operasjon Ninja Bonnier forlag 14 Jussi Adler-Olsen Natriumklorid Aschehoug 15 Zeshan Shakar De kaller meg ulven Gyldendal 16 Roy Jacobsen De uverdige Cappelen Damm 17 Lucinda Riley Mordene på Fleat House Cappelen Damm 18 Herborg Kråkevik (red.) Juleroser: 2022 Samlaget 19 Ingeborg Arvola Kniven i ilden Cappelen Damm 20 Lars Kepler Edderkoppen Cappelen Damm 21 Thomas Seltzer Amerikansk karmageddon Oktober 22 Therese Johaug Hele historien Gyldendal 23 Johanne S. Refseth Psykolog med sovepose Gyldendal 24 Malin Falch Portaltreet: Andre del: Nordlys: 6 Egmont Kids Media Nordic 25 Jørn Lier Horst Arr Bonnier norsk forlag

Listen er utarbeidet av Bokhandlerforeningen for Bok365 / Bok & samfunn, og bygger på faktisk salg av nye bokutgivelser fra 1. januar til 10. desember 2022.